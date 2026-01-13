Salavat-ı şerif nedir, nasıl getirilir ve kaç defa okunur? En faziletli salavat-ı şerif listesi ve anlamları, 15 Ocak 2026 Miraç Kandili: Salavat-ı şerif nedir, nasıl getirilir? En faziletli salavatlar ve anlamları

Haberin Devamı

MİRAÇ GECESİ SALAVAT GETİRMENİN ÖNEMİ

Miraç, bir "yükseliş" ve Peygamberimiz Hz. Muhammed’e (S.A.V) verilen en büyük mucizelerden biridir. Allah Teâlâ’nın Ahzab Suresi 56. ayette buyurduğu üzere, melekler dahi O’na salât ederken; bu gece Peygamberimize salavat getirmek, O’nun şefaatine nail olmak ve manevi yükselişi yakalamak için eşsiz bir fırsattır.

SALAVAT-I ŞERİF NASIL GETİRİLİR? (EN KISA SALAVATLAR)

Kandil gecesi boyunca dilinizden düşüremeyeceğiniz en kolay ve en yaygın salavatlar şunlardır:

Sallallâhu aleyhi ve sellem: (Allah O’na salât ve selâm etsin.)

Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed: (Allah’ım, Muhammed’e ve O’nun ailesine rahmet eyle.)

Esselâtü vesselâmü aleyke yâ Rasûlallâh: (Salât ve selâm senin üzerine olsun ey Allah'ın Elçisi!)

MİRAÇ KANDİLİ'NDE OKUNACAK EN FAZİLETLİ SALAVATLAR VE ANLAMLARI

Bu geceyi ihya etmek isteyenler için alimlerin tavsiye ettiği en tesirli salavat listesi:

1. Salât-ı Tefriciye (4444 Salavat)

Miraç gecesi gibi mübarek vakitlerde muratların hasıl olması ve sıkıntıların giderilmesi için niyet edilerek okunur.

Anlamı: "Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e kâmil bir salât ve tam bir selâm eyle. O öyle bir zattır ki, kendisiyle düğümler çözülür, sıkıntılar dağılır, ihtiyaçlar karşılanır, arzulara ve güzel sonuçlara ulaşılır..."

2. Salât-ı Münciye (Salaten Tüncina)

Kurtuluş duası olarak bilinir ve her türlü kaza-beladan korunmak için Miraç gecesi bolca okunması tavsiye edilir.

Anlamı: "Allah’ım! Peygamberimiz Hz. Muhammed'e öyle bir salât eyle ki; o salât ile bizi bütün korku ve afetlerden kurtar, bütün ihtiyaçlarımızı gider, bizi her türlü günahtan temizle..."

3. Salât-ı Fatih

Zamanın ve mekanın bereketlenmesi, manevi kapıların açılması için Miraç Kandili'nde en çok tercih edilen salavatlardandır.

Anlamı: "Allah’ım! Kilitli olanı açan, geçmişe son veren, hak ile hakkı destekleyen, senin dosdoğru yoluna rehberlik eden Efendimiz Muhammed’e salât eyle."

MİRAÇ GECESİ KAÇ DEFA SALAVAT OKUNMALIDIR?

Haberin Devamı

Miraç Kandili’nde zikirlerin ve duaların sevabı kat kat verilir. İslam kaynaklarına göre bu gece için şu sayılar tavsiye edilmiştir:

Miraç Gecesi Özel Zikri: En az 100 veya 1000 defa "Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed" çekilmesi kalbi yumuşatır ve rızkı bereketlendirir.

Genel Tavsiye: Kişi, vaktinin elverdiği ölçüde, sayıya takılmadan kalp huzuruyla salavat getirmelidir. Ancak Salât-ı Tefriciye gibi özel dualar grupça veya bireysel olarak belirli sayılarda tamamlanabilir.

Peygamberimize Komşuluk: Bu gece salavat getirenler, ahirette Peygamber Efendimize en yakın olanlar arasında yer alır.

Duaların Kabulü: Miraç gecesi yapılan duaların başına ve sonuna eklenen salavatlar, o duanın geri çevrilmemesine vesile olur. İlahi Rahmet: Her bir salavat için Allah Teâlâ kişiye on rahmet eder ve on günahını siler.

MİRAÇ KANDİLİ HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR