GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Sal ve lastik botlarda can pazarı: İzmir açıklarında 96 göçmen kurtarıldı
ABONE OL

Sal ve lastik botlarda can pazarı: İzmir açıklarında 96 göçmen kurtarıldı

İzmir'in Karaburun ve Seferihisar ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen can salları ve lastik bot içerisinde bulunan toplam 96 düzensiz göçmen kurtarıldı.

27.12.2023 - 10:15 |
Sal ve lastik botlarda can pazarı: İzmir açıklarında 96 göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 25 Aralık saat 06.10 ve 09.00 sıralarında Karaburun ilçesi açıklarında can salları, 06.50'de ise Seferihisar ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti.

Dilan Polat'ın kremlerini TMSF satacak! Polat çiftinin franchise verdiği 100’ü aşkın firma için flaş karar
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRDilan Polat'ın kremlerini TMSF satacak! Polat çiftinin franchise verdiği 100’ü aşkın firma için flaş kararHaberin Tüm Görselleri

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen 4 can salı ve 1 lastik bot içerisinde bulunan toplam 96 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botları tarafından kurtarıldı. Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından il Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

GÜNCEL HABERLER

Ne Avrupa'da ne Amerika'da: Dünyanın en pahalı şehri belli oldu!

Ne Avrupa'da ne Amerika'da: Dünyanın en pahalı şehri belli oldu!

CENTCOM: Kızıldeniz’de 12 İHA vurduk

CENTCOM: Kızıldeniz’de 12 İHA vurduk

Azerbaycan’da 65 kişi kara mayınları sebebiyle yaşamını yitirdi

Azerbaycan’da 65 kişi kara mayınları sebebiyle yaşamını yitirdi