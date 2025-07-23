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Sakarya'nın Geyve ilçesinde orman yangını büyüdü! D-650 karayolunun Bilecik yönü trafiğe kapandı

23.07.2025 - 15:47Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Sakarya'nın Geyve ilçesinde orman yangını büyüdü! D-650 karayolunun Bilecik yönü trafiğe kapandı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle D-650 kara yolunun Bilecik yönü trafiğe kapatıldı. Yangına yakın bölgede bulunan bazı evler ise tedbir amacıyla tahliye edildi.

Yangın, saat 13.00 sıralarında Karaçam ile Nuruosmaniye Mahalleleri arasındaki ormanlık alanda çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına müdahale için bölgeye Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile çok sayıda itfaiye sevk edildi.

Sakaryanın Geyve ilçesinde orman yangını büyüdü D-650 karayolunun Bilecik yönü trafiğe kapandı

Alevlere havadan helikopter ve yangın söndürme uçaklarıyla, karadan ise arazöz ve iş makineleriyle müdahale ediliyor. Ekipler, yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Sakaryanın Geyve ilçesinde orman yangını büyüdü D-650 karayolunun Bilecik yönü trafiğe kapandı

Ayrıca, D-650 kara yolunun Bilecik istikameti trafiğe kapatılırken, Nuruosmaniye Mahallesi'nde risk altındaki bazı evler tahliye edildi. Güvenlik güçleri bölgede önlem aldı.

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