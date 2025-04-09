Sakarya'da yüksek kesimler beyaza büründü, Valilikten 'don' uyarısı geldi

Sakarya merkezde yağmur etkili olurken yüksek kesimlerine ise kar yağdı. Özellikle Akyazı ilçesine bağlı Güzlek Mahallesi ve Hendek ilçesine bağlı Bakacak Mahallesi kar yağışı sonrası beyaza büründü. Güzlek Mahallesi’ne aracıyla çıkmak isteyen kişi yolda kalınca akrabalarını görüntülü arayarak durumu anlattı. Başka bir vatandaş ise o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

VALİLİK ZİRAİ DON UYARISI YAPTI

Sakarya Valiliği, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamayla zirai don tehlikesine karşı vatandaşları uyardı. Açıklamada, "İlimizde devam eden soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle, bugün gece saatleri ile yarın (Perşembe) sabah saatlerinde don tehlikesi bulunmaktadır. Olumsuz hava koşullarında yaşanabilecek durumlara karşı dikkatli/tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.