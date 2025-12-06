Sakarya’da panelvan ile kamyonet çapıştı: 1 ölü, 3 yaralı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
06.12.2025 - 22:30Güncellenme Tarihi:

Kaynak: SAKARYA (İHA)

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde panelvan ile kamyonetin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Mekece-İznik yolunda S.A. yönetimindeki 11 SB 688 plakalı kamyonet ile H.G. idaresindeki 16 KMC 84 plakalı panelvan çarpıştı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçlarda sıkışanları çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada, sürücüler ile panelvandaki E.Y. yaralanırken, Zeynep Yaldız olay yerinde hayatını kaybetti. Yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Olay yerinde yapılan inceleme neticesinde Yaldız’ın cenazesi hastane morguna sevk edildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

