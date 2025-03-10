GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemSakarya'da okul müdürü odasında bıçaklandı
HaberlerGündem Haberleri Sakarya'da okul müdürü odasında bıçaklandı

Sakarya'da okul müdürü odasında bıçaklandı

10.03.2025 - 17:47Güncellenme Tarihi:

Kaynak: FERİZLİ (Sakarya), (DHA)-

Sakarya'da okul müdürü odasında bıçaklandı

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde okul müdürü Emrah Coşkun (37), odasında Murat H. (40) tarafından boynundan bıçakla yaralandı. Murat H.’nin evinin okulun karşısında bulunduğu ve zil sesinden rahatsız olduğu için olayı gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Olay, sabah saatlerinde Ferizli ilçesi Değirmencik Mahallesi'nde meydana geldi. Rüveyde Güneş İlk/Ortaokulu'nun karşısında oturan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Murat H., zil sesinden rahatsız olduğu için okul müdürü Emrah Coşkun'un odasına çıktı. Müdürün odasına giren Murat H., yanında getirdiği bıçakla Coşkun’u boynundan yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Emrah Coşkun, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Coşkun’un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan Ferizli İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, şüpheli Murat H.’yi suç aleti bıçakla birlikte yakalayıp, gözaltına aldı.

Güncel Haberler

Diyarbakır'da mezar kazılırken bulunan mozaik incelemeye alındı
#Gündem

Diyarbakır'da mezar kazılırken bulunan mozaik incelemeye alındı

Altın haftanın ilk gününü düşüşle kapattı
#Gündem

Altın haftanın ilk gününü düşüşle kapattı

Beykoz Belediye Başkan Vekilliğine Özlem Vural Gürzel seçildi
#Gündem

Beykoz Belediye Başkan Vekilliğine Özlem Vural Gürzel seçildi