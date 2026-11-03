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Sakarya'da mantar toplamaya çıktı, ayıyla boğuştu

03.11.2026 - 09:01Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Sakarya'da mantar toplamaya çıktı, ayıyla boğuştu

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde ormanlık alana mantar toplamaya giden 67 yaşındaki adam, ayının saldırısına uğrayarak yaralandı. Yaralı vatandaş, çevredekilerin ayıyı uzaklaştırmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

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Olay, Pamukova ilçesine bağlı Kazımiye Mahallesi Düdüklü mevkiindeki ormanlık alanda meydana geldi. Mantar toplamak amacıyla ormanlık alana giren R.E. (67), ayının saldırısına uğradı.

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Saldırı neticesinde R.E., baş, boyun ve el bölgesinden aldığı darbelerle yaralandı. Sesleri duyan bölgedeki diğer vatandaşlar duruma müdahale ederek ayıyı bağırma sesleriyle bölgeden uzaklaştırdı. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı vatandaş, önce Pamukova Devlet Hastanesi'ne, ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne (SEAH) sevk edilerek tedavi altına alındı.

Sakaryada mantar toplamaya çıktı, ayıyla boğuştu

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