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Sakarya'da korkutan fabrika yangını!

11.05.2025 - 10:34Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Sakarya'da korkutan fabrika yangını!

Sakarya'nın Karasu ilçesinde fındık kırım fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 2,5 saatte kontrol altına alındı.

Karasu ilçesi Adatepe Mahallesi'ndeki bir fındık fabrikasında saat 08.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek fabrikanın büyük bir bölümünü sardı. Yükselen dumanlar ilçenin birçok noktasından görülürken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, saat 10.30 sıralarında kontrol altına alındı.

Yaklaşık 2,5 saatte kontrol altına alınan yangına müdahale sırasında 2 itfaiye eri tehlike atlattı. İtfaiye erleri yangına müdahale ederken, üzerinde bulundukları itfaiye aracının sepeti, alev aldı. Yanma tehlikesi geçiren itfaiye erleri, sepeti terk edip aracın merdiveninden aşağı indi.

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