Sakarya'da korkunç cinayet! Önce dini nikahla birlikte yaşadığı kadına, sonra kendine sıktı

23.02.2026 - 09:56Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Serhat YILMAZ/ARİFİYE, (Sakarya), (DHA)-

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde dün Recep Kurtboz'un (54) tren istasyonu durağında tabancayla vurduğu dini nikahla birlikte yaşadığı Nurcan G. (49), hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Arifiye ilçesi Arifbey Mahallesi Menekşe Sokak'taki şehir içi tren istasyonu durağının yanında meydana geldi. Recep Kurtboz, dini nikahla birlikte yaşadığı Nurcan G.’yi, tartışmada, belinde taşıdığı tabancayı çıkarıp başından vurdu.

Aynı silahla kendisini de vuran Kurtboz, kaldırıldığı hastanede öldü. Yaralı olarak Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Nurcan G. de gece saatlerinde yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

