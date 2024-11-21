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Sakarya'da eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen Azerbaycan uyruklu kadın toprağa verildi

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, dün eski erkek arkadaşı Alaattin Akbaş (45) tarafından tabancayla vurularak öldürülen Azerbaycan uyruklu Şelale Mirzalı (32), son yolculuğuna uğurlandı.

21.11.2024 - 16:58 | | İsa ÇİÇEK/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)
Sakarya'da eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen Azerbaycan uyruklu kadın toprağa verildi

Olay, dün saat 09.00 sıralarında ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi Bahçıvan Sokak’ta meydana geldi. Bir markette çalıştığı öğrenilen Şelale Mirzalı, 6 yaşındaki çocuğunu bir akrabasına bırakıp çalıştığı iş yerine gittiği sırada eski erkek arkadaşı Alaattin Akbaş tarafından tabancayla vuruldu.

Sakaryada eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen Azerbaycan uyruklu kadın toprağa verildi

Ağır yaralanan Mirzalı, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Alaattin Akbaş, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Sakaryada eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen Azerbaycan uyruklu kadın toprağa verildi

Otopsi işlemlerinin ardından Şelale Mirzalı’nın cenazesi, hastane morgundan alınarak Adapazarı Şeker Mahallesi Hilal Camisi’ne getirildi. Mirzalı, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

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