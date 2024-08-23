Sakarya'da bir ilk! Toplu taşımada şoförler için yeni dönem, ücret ödemeyecekler

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de örnek olacak bir uygulamaya daha imza atıyor. Şehirde toplu taşıma sistemini önemli bir seviyeye taşıyacak “Şoför Kimlik Kartı” uygulaması, büyükşehir belediyesi ve ilgili oda başkanları iş birliğiyle hazırlandı, UKOME'de yapılan görüşmenin ardından oy birliğiyle kabul edilerek onaylandı.

Bu projeyle Sakarya'da özel halk otobüsü, minibüs, dolmuş, ticari taksi ve servis gibi yaklaşık 6 bin 500 araçta direksiyona geçen şoförler, belirli eğitim ve testlerden geçerek bu kartın sahibi olacak ve süreci başarıyla geçemeyenler ise direksiyona geçemeyecek.

Toplu taşımada yaşanabilecek olayları önlemek, yolcuların daha güvenli ve konforlu bir ulaşım hizmeti almasını sağlamak ve Sakarya'nın toplu taşımadaki güvenilirlik seviyesini maksimum seviyeye çıkarmak için başlatılan uygulama yakın bir zamanda devreye alınacak.

Proje çerçevesinde büyükşehir, Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü ile bir dizi protokol anlaşması yapacak ve şoför adaylarına belirlenen sağlık merkezlerinde keyif verici madde, psiko-teknik testleri ve sağlık taraması kontrolleri ücretsiz bir şekilde yapılacak. Ayrıca merkezlerden SRC1 veya SRC2 belgesi, psikolojik değerlendirme raporu istenecek ve şoförlerin adli sicil kaydı ile sürücü ceza bilgisi belgeleri istenecek.

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Öte yandan sürücülere psiko-teknik, öfke kontrolü, stres yönetimi, trafik sürüş güvenliği, farkındalık-empati, etkin iletişim konularında bir dizi eğitim verilecek. “Şoför Kimlik Kartı” uygulamasıyla “Dijital Şoför Havuzu” oluşturularak şoför bilgilerinin güncel tutulması ve denetlenmesi sağlanacak.

Kartı ilk kez alanlar hiçbir ücret ödemeyecek ve her yıl vize yenileme işlemi yapılacak. Bununla birlikte kurulacak havuz sayesinde şoför arayan işletmeci ve kurumlar, istediği şartlarda sürücülere bu sistem sayesinde ulaşabilecek ve bu durum istihdama da katkı sunacak. Bu ehliyete sahip olmayan şoförleri çalıştıran kişilere ise Toplu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde ceza kesilecek.