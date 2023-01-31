Sahte doktordan sonra şimdi de sahte meteorolog! ‘Yüzyılın kışı geliyor’ dedi hepsi yalan çıktı

Türkiye gündemine oturan ve günlerce konuşulan sahte doktor skandalından sonra yeni bir sahtecilik olayı daha ortaya çıktı. Bilimsel meteorolojik verilerden uzak tahminlerde bulunarak vatandaşları yanlış yönlendiren kişi hakkında meteoroloji uzmanları konuştu. Hürriyet'ten Fulya Soybaş'ın konuyla ilgili yazısı şu şekilde:

EYYAMCILIK PEŞİNDELER



ARALIKTAN bu yana hepimiz aynı sorunun peşindeyiz: ‘Kış ne zaman gelecek?’ Çünkü hepimiz çok iyi biliyoruz ki kar yağması demek; toprağın su tutması, yeraltı suyu zenginliği, doluluk oranı yüzde 25-30’lar seviyesine inen barajların dolması, dolayısıyla yazın susuz kalmamak ve mahsulün bereketli olması demek. Meteorolojiye olan bu ilgi sebebi ile olacak ki sosyal medya, ‘Yağdı yağacak!’, ‘Vorteks geliyor’ gibi uyarılar (!) ile dolu.

PALYAÇOLAR

İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, 40 yılı aşan birikim, eğitim ve araştırmaya rağmen kendisinin bile ‘kelebek etkisi’ sebebi ile uzun vadede hava durumu tahmini yapmasının doğru olmayacağını belirterek, sadece tek bir haritaya bakarak tahmin yapanlara, ‘Palyaço’ yakıştırması yapıyor. Diyor ki: “İçişleri Bakanlığı telefonlarımıza mesaj atar, ‘kendini polis, savcı olarak tanıtanlara karşı’ uyarıda bulunur ya. Aynısı işte. Sahte avukat, sahte doktor derken şimdi de sahte meteorologlarımız oldu. Ben de uyarayım; kendini meteorolog olarak tanıtanlardan uzak durun. Bu kişilerin, birincisi, meteoroloji ile alakalı hiçbir eğitimleri yok. İkincisi, haritaları yanlış okuyor, yanlış yorumluyorlar.”





‘TIK’ DERDİNDELER

İyi de neden? Bir insan neden meteoroloji mühendisi taklidi yapar? Şöyle yanıtlıyor: “Eyyamcılık yapıyorlar. Takipçimiz artsın, ‘Tık’ alalım derdindeler. Böylelikle yayınlara, konuşmalara davet ediliyor, itibar sağlıyorlar. Tanındıkça da şirketlere, kurumlara, kişilere meteoroloji danışmanlığı veriyorlar. Oysa yaptıkları, hava tahmin modellemelerini alıp sonuç paylaşmak. Oysa tahmin başka, öngörü başkadır. Modellemelerin verdiği tahmini alır, eğitim ve tecrüben ile analiz eder, sonra öngörüde bulunursun. Sadece bir model üzerinden, ‘5 atom bombası gücünde kar yağacak’, ‘Asrın kışı’ demek, meteorolojik kanserdir, kandırmacadır. Bulmuşlar insanların dikkatini çekecek iki üç süslü kelime... Yani bir atom bombasının yaratacağı güçten bile habersizler, o kadar bilimden uzak ki... 5 atom gücü ne demek? Gerçekten aklım almıyor.”

BU HESAPLAR ACİLEN KAPATILMALI

“HAVAYI koklayan adam” olarak tanıdığımız, Meteorolojist Bünyamin Sürmeli de aynı görüşte: “Sonu ‘loji’ ile biten bir bilimin amatörlüğü olur mu?” diye soruyor ve şöyle devam ediyor:

“Eski kar görüntülerini paylaşıp milleti telaşlandırıyorlar, sonra da ‘Nostalji yaptık’ diyorlar. Hiçbir geçerliliği olmayan yabancı modellemeleri, ‘Vorteks’ gibi anlamı bilinmeyen bilimsel kelimelerle yorumlayıp (!) ‘Yüzyılın kışı geliyor’ manşeti ile ortalığı ayağa kaldırıyorlar. Biliminsanları, uzmanlara, Meteoroloji Müdürlüğü’ne ‘Zaten bilemiyorsunuz’ diye hakaretler yağdırıyorlar. Yaptıkları tahminlerin hiçbiri tutmuyor. Gerçi her gün ‘Kar yağacak’ dersen illa biri tutuyordur. Bu yapılan ahlaksızlık, sahteciliktir. Sahte doktordan ne farkları var? O zaman bizler de hasta bakalım. Meteoroloji bunların oyuncağı mı? İhracat yapanı var, pazar açanı var, seyahat planlayanı yapanı var, tarım yapanı var. Çiftçiler bunların tahminlerini gerçek sanıp ekim dikim planlarını değiştiriyor. Büyük zarar veriyorlar. Dahası bu sahte uzmanları ekonomistlerden, belediye başkanlarına kadar aklı başında binlerce kişi takip ediyor, inanıyor. Sahtecilik yapan bu hesaplar acilen kapatılmalı.”

OLMADI GİDİP YURTDIŞINDAN BİR DİPLOMA ALACAĞIM

METEOROLOJİK uyarı (!) paylaşan hesaplardan birisi de Kerem Ökten’e ait. 4 gün önce “Geçen seneki vortex enerji olarak 3 atom bombası gücündeydi. Bu seneki 5’e çıkabilir” dedi. Hepimiz panikledik haliyle. Objektiflik gereği aradım: “Sadece kendi tahminlerimi paylaşıyorum. Onlar da paylaşsın, susmasın” diyor. Peki, bu özgüveni nereden geliyor? Eğitimi ne? Yanıtı gerçekten de düşündürücü:

“Meteoroloji mühendisi değilim. Bu konuda eğitimim yok ama kendime ‘amatör’ de demem. Zaten olmadı gidip alacağım yurtdışından bir meteoroloji diploması.”

İNSANLAR HESABINI BİZDEN SORUYOR

- Prof. Kadıoğlu: “Günün sonunda, ki ocak ayı başında kar yağacak dediler, yağmadı, insanlar hesabını bize soruyor. ‘Yağacak dediniz yağmadı’ diyorlar. ‘Meteoroloji yine bilemedi’ diyerek uzmanlara olan inanç yok oluyor. Önlemler alınması gerekirken, ‘Olmaz bir şey’ deyip, kimse önlem almıyor.”

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ: DOĞRU BİLGİ BİZDE

- Zaman zaman basın ve yayın organlarında kaynağı belli olmayan ya da yetkisiz kişilerce kısa ve uzun vadeli hava tahminleri ile ilgili açıklamalar yayınlanmaktadır. Atmosferik hadiseler, müdürlüğümüz tarafından 7 gün 24 saat takip edilmekte, tüm tahmin ve uyarılar, kamuoyu ve yetkililerle paylaşılmaktadır. Doğru bilgilere kaynağı MGM olan basın organlarından, internet sitemizden ulaşabilirsiniz.