Mine aylardır kayıptı, canlı yayında eşini öldürdüğünü itiraf etti: Bazanın altına sakladım

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, geçen yıl ağustos ayında kaybolan evli 1 çocuk annesi Mine Kocadağ'ın (25), eşi Mithat Kocadağ (31) tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Eşini öldürdüğünü itiraf eden Mithat Kocadağ'ın gösterdiği adreste talihsiz kadının cesedi de bulundu.

Gözler Mahallesi'nde yaşayan Mine Kocadağ, geçen yıl 18 Ağustos'ta akşam saatlerinde kayboldu. Bir otelde garson olarak çalışan eşi Mithat Kocadağ (31), polise giderek kayıp ihbarında bulundu. Polisin yaptığı aramaya rağmen Mine Kocadağ bulunamadı. Kocadağ'ın ağabeyi Tayfun Koç, polise verdiği ifadesinde, kardeşini eşinin öldürmüş olabileceğinden şüphelendiğini söyledi. Mithat Kocadağ ise ifadesinde eşinin nerede olduğunu bilmediğini savundu. O dönem yapılan aramalardan sonuç alınamadı.

EŞİNİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF EDİP, CESEDİNİ GÖMDÜĞÜ YERİ GÖSTERDİ



Soruşturmayı derinleştiren cinayet büro ekipler, çelişkili ifadeler veren Mithat Kocadağ'ın, çalıştığı otelden alınan güvenlik kamera görüntülerinde el arabasıyla çuval taşıdığı görüntülere ulaştı. Polis ekipleri otelin arkasında ve bahçesinde geçen hafta Mine Kocadağ'ı arama çalışmaları başlattı.

İş makineleriyle yapılan kazı çalışmalarında Mine Kocadağ'a ait bir ize rastlanmadı. Bugün bir televizyon kanalına katılan Mithat Kocadağ, canlı yayında eşi Mine Kocadağ'ı öldürdüğünü itiraf edip, cesedini gömdüğü yeri gösterdi.

'KADAVRA KÖPEĞİ İLE YAPILAN ARAMADAN SONUÇ ALINAMAMIŞTI'



Kocadağ'ın tarifi ile daha önce çalıştığı otelin bahçesinde yapılan kazı çalışmasında Mine Kocadağ'ın cesedi çuval içinde cesedi bulundu. Cesedin bulunduğu yerde geçen hafta iki kadavra arama köpeğiyle arama yapılmış ancak bulanamamıştı. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası çuval içinden çıkartılan Mine Kocadağ'ın cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bir taraftan kazı çalışmaları devam ederken, aylardır suskunluğunu koruyan koca Mithat K.; bugün suçunu itiraf ederek, cinayeti nasıl işlediğini canlı yayında anlattı.

'MUTFAKTA TARTIŞTIKTAN SONRA İTTİRİNCE BAŞINI YERE VURUP ÖLDÜ'



Mithat Kocadağ'ın eşini gömdükten sonra otelden istifa ederek ayrıldığı belirlendi. İstanbul'da polis tarafından gözaltına alınan Mithat Kocadağ'ın ifadesinde, "Olay gecesi saat 03.00'de mutfakta tartıştıktan sonra ittirince yere düştü. Kafasını vurdu ve öldü. Saat 05.00'e kadar yaklaşık 2 saat boyunca kanlar içinde yerde kaldı.

"BAZANIN ALTINA SAKLADIM"

Mutfaktaki yerden kaldıramadım. Mine'nin yüzünü havluyla sildim. Mutfaktan, banyoya götürdüm sonra yatak odasındaki bazanın altına sakladım cesedi. Sabah saatlerinde duş aldım ve işe gittim. Ceset bazanın altında 2 gün boyunca kaldı. Cesedi bazanın altından çıkardım çarşafa sardıktan sonra çuvala koydum, o şekilde taşıdım. Kardeşimin otomobilinin bagajına koydum. Cesedi ilk önce köye götürmek istedim ama daha sonra çalıştığım yere götürdüm. Saat 06.00'da otelin yakınına gömdüm. Cesedi el arabasıyla taşıdım, sera olan yerin yakınına gömdüm. Üzerine biraz toprak attım" dedi. Polis ekipleri tarafından Denizli'ye getirilecek olan Mithat Kocadağ, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.