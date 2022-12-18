Sahte doktor olayının ardından bu kez de sahte mimar!

Sahte doktor Ayşe Özkiraz, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesindeki devlet hastanesinde görev yaptığını iddia ederek hem ailesini hem de tüm çevresini kandırdı.

“YALAN SÖYLEMEYİ SEVİYOR”

Sahte doktor Özkiraz hakkında 'Tek yalanı doktor olması değil' diyen yurt arkadaşı, "Genel olarak yalan söylemeyi seviyor. Sosyal hayatı yok. Okul zamanı sınav zamanı kendisini ders çalışırken görmüyordum. Sürekli önlük taşıyordu. Çantasından stetoskopunu hiç çıkarmıyordu. Beni görüntülü arayarak dönem birincisi olduğuna dair plaket gösterdi. Merak edip başarı listelerine bakanlar ismini göremedi. Bahsettiği diğer isimlerin de başarı listelerinde olmadığı görüldü. Arkadaşlarının konuyu yurt yönetimine bildirmesinin üzerine yurttaki belgelerine bakıldı. Hepsi shoptu." ifadelerini kullanmıştı.

MASKESİ SOSYAL MEDYADAN DÜŞTÜ

Poliklinik odasında bazı doktorlar, hemşireler ve hastane çalışanlarıyla yaş pasta kesip 21’inci yaş gününü kutlayan, astsubay sevgilisine; İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde iddiaya göre hemşire ve personel olan S.U. ve F.G. isimli iki kişiden S.U.’yu beyin cerrahı, F.G.’yi ise göğüs cerrahı olarak tanıtan sahte doktorun yalanları bununla da bitmedi. 5 Eylül’de Beyaz Konak’ta yapacakları nişanı da sözde Ankara’daki öğretmen annesinin açık kalp ameliyatı gerekçesiyle iptal ettiren Ayşe Özkiraz’ın, astsubay sevgilisi T.K. ile ilişkisi devam ederken, Instagram üzerinden tanıştığı V.C. isimli kişiyle de görüşmeye başladığı; iddiaya göre birkaç kez Çerkezköy’de görüştüğü V.C.’ye de kendisini asistan çocuk cerrahı olarak tanıttığı belirtildi. Ayşe Özkiraz’ı Çerkezköy’de değişik tarihlerde iki kez ziyaret eden V.C., yeni sevgilisi Ayşe’yi Çapa Tıp Fakültesindeki arkadaşlarına sorarak, onlardan bilgi edinmek istediği, fakültede bu isimde bir öğrencinin olmadığını öğrenince, Ayşe’nin astsubay sevgilisi olan T.K.’ye mesaj atarak onun bir doktor olmadığını söylemişti.

HASTANEDEKİ YALANI 12 KASIM’DA ORTAYA ÇIKTI

Astsubay sevgilisinin durumu hastane yetkililerine bildirmesinin ardından 12 Kasım 2022’de kendisini hastaneye çağıran sekreter T.’nin, "Doktor bey seninle görüşmek istiyor" demesi üzerine yalanlarını burada noktalayan Madam Matruşka lakaplı Ayşem Özkiraz’ın adının da Ayşem değil Ayşe olduğu ortaya çıkmıştı.

42 YILLIK MİMAR SAHTE ÇIKTI

Bu haberler gündemdeki yerini korurken Antalya’da ‘sahte mimar’ olayı yaşandı. 42 yıldır mimar ve şantiye şefi olarak çalışan Avni Tekinaslan’ın diplomasının sahte olduğu anlaşıldı.

Hürriyet'ten Salim Uzun haberine göre; Antalya Valiliği’ne gelen bir şikâyet dilekçesinde, yaklaşık 42 yıldır özel ve kamu projelerinde mimar ve şantiye şefi olarak görev yapan, kendisini Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 1980 yılı mezunu olarak tanıtan Avni Tekinaslan’ın diplomasının sahte olduğu ihbarı yapıldı. İlgili birimler, Tekinaslan’ın özel ve kamu projeleri öncesinde ibraz ettiği noter onaylı mezuniyet geçici belgesini Gazi Üniversitesi ile paylaştı. İlk yapılan incelemede; belge suretinin sahte, bazı bilgilerin ise başka bir mezuna ait olduğu tespit edildi. Bunun üzerine üniversite yönetimi de soruşturma başlattı.

‘ÖNCE İNKÂR ETTİ’

Soruşturmayı derinleştiren Antalya Valiliği, Tekinaslan’ın 2016 yılında Antalya Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü’nün koordine ettiği Selçuklu dönemine ait Av Köşkü’nün ve 2018 yılında yine Selçuklu dönemine ait Antalya Mevlevihanesi’nin restorasyonunda görev aldığını belirledi. Hıdırlık Kulesi ve çevresinde 2021 yılında başlatılan arkeolojik kazılarda da Tekinaslan’ın şantiye şefi olarak görev aldığı tespit edildi. Antalya Valiliği yetkilileri, “Biz bu bilgileri kendisine sorduk önce inkâr etti. Konuyu üniversite birimlerine soracağımızı söyleyince maalesef mimarlık diplomasının sahte olduğunu kendisi de doğruladı” dedi. Antalya Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin ise “İlgili birimlerimiz ne gerekiyorsa yapacak. Ancak şunu söyleyebilirim bu şahıs kurumumuz tarafından yürütülen projelerde önemli bir görev almamıştır” diye konuştu.

AÇIKLAMA YAPMADI

Kendisine ulaştığımız Avni Tekinaslan, hakkında açılan soruşturmayla ilgili “Açıklama yapmak istemiyorum” derken Gazi Üniversitesi’nden gelecek resmi yazının ardından Tekinaslan hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulacağı öğrenildi. Tekinaslan’ın sosyal medya hesabında mimar olarak görev aldığı birçok projeyle ilgili paylaştığı detaylı fotoğrafları da dikkat çekti.