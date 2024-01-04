'Sahibinden' çıtır hasarlı! 20 saat boyunca erişim sağlanamadı

Siteye giriş yapmak isteyen kullanıcılar, “Bu siteye ulaşılamıyor, www.sahibinden.com ana makinesinin sunucu IP adresi bulunamadı” uyarısı ile karşılaştı. Mobil uygulama üzerinden giriş yapmak isteyenler de “Sunucu erişim sorunu” uyarısı aldı. Bunun üzerine sosyal medyada gündem olan bu olayla ilgili onlarca iddia ortaya atıldı. ‘Sahibinden alan adının, ücreti ödenmediği için ABD’li bir firma tarafından satın alındığı ve yüklü miktarda para istendiği’ bu iddialar arasında en dikkat çekici olanıydı.

AKŞAMA KADAR SÜRDÜ

Bahsi geçen ABD’li firma Network Solutions’ın internet sitesinde sahibinden.com’un alan adının kilitli olduğu bildirildi. Firma bunun gibi kilitlenme durumlarına bir takım nedenlerin yol açtığı bilgisini verdi. Kilitlenmelerin yaygın nedenleri arasında alan adının iflas davası, ticari marka anlaşmazlığı, mülkiyet anlaşmazlığı gibi bir anlaşmazlığa konu olması yer alıyor. Sahibinden’den yapılan açıklamada ise “Alan adı ve hizmeti sağlayan firmayla yaşadığımız teknik bir sorun nedeniyle platformumuza şu anda erişim sağlanamıyor. Alan adının başka kişi/firma tarafından satın alındığı haberleri gerçeği yansıtmıyor” denildi. Dün akşam saat 18.00 civarı Sahibinden’e erişim sorunu çözüldü ve site aktif hale geldi.

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20 GÜNLÜK SÜRESİ VAR

Peki bir alan adı nasıl boşa düşer? Bir domain şirketi yetkilisi sistemin şöyle işlediğini anlattı: “10-15 dolara alınabilen domain (alan adı) hesabı için ödenmesi gereken ücret, 5 gün gecikmeli yatırılsa dahi herhangi bir ekstra ceza kesilmeden hizmet verilmeye devam edilebiliyor. 5-20 gün arasında bir gecikme halinde ise cezalı olarak ödeme yapılması gerekiyor. Ancak 20 günlük süre aşıldıysa bu kez alan adı boşa (silinme dönemi) düşebiliyor. Sahibinden.com’un domain süresi 30 Aralık’ta dolmuş ve 30 Aralık 2025’e kadar yenilenmiş görünüyor.”

GÜNDE 500 MİLYON LİRALIK EKONOMİ

Türkiye’nin e-ticaret sektörünün büyümesinde büyük pay sahibi olan ve milyonlarca ürünü tek çatı altında toplayan Sahibinden.com’da dönen günlük işlem hacminin ortalama 500 milyon lira civarında olduğu tahmin ediliyor. Burada en çok pay sahibi olan kategoriler, 200 milyon lira ile gayrimenkul, 150 milyon lira ile otomobil ve 100 milyon lira ile teknoloji olarak öne çıkıyor. Platform, günlük 4 milyonu aşkın ziyaretçiye de ev sahipliği yapıyor.

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