Sağlık sigortasında yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı! Rapor, reçete...

Özel sağlık, tamamlayıcı sağlık sigortası olanları da yakından ilgilendiren uzaktan sağlık hizmetlerine yönelik düzenleme yapıldı ve tele sağlık uygulaması başladı. Peki, yeni düzenleme sağlıkta ve sigortacılıkta neleri değiştirecek?

Hürriyet'ten Noyan Doğan'ın haberine göre; sigorta şirketleri ve sağlık kurumlarının uzun zamandır beklediği uzaktan sağlık hizmeti verebilmelerine imkan tanıyan düzenleme yapıldı ve uzaktan sağlık hizmetlerine yönelik yönetmelik Resmi Gazetede yayımlandı. Düzenleme ile sigorta şirketleri de bu hizmeti sunabilecek. Nedir uzakta sağlık hizmeti? En basit haliyle, hastaların, hastaneye ya da doktora gitmeden uzaktan, elektronik ortamda sağlık hizmeti alabilmesi. Yani, uzaktan hasta takibi, teşhisi ve tedavisi. Bu uygulamaya tele sağlık ya da teletıp da deniyor.

TELETIP RESMEN BAŞLADI

Peki, bu hizmet daha önce verilmiyor muydu? Sigorta şirketleri özel sağlık sigortaları kapsamında doktor danışma hizmeti ya da sağlık danışma hizmeti adı altında bu hizmeti veriyorlar. Ha keza kimi özel sağlık kurumları da pandemi döneminde uzaktan sağlık hizmeti sunuyor. Ancak bu hizmetlerin hiçbirinin yasal dayanağı yoktu. Bu iş dijital sistemler üzerinden yapıldığından en büyük sorun da kişisel verilerin korunması kapsamında hasta bilgilerinin kaydedilmesi ve paylaşılması sorunuydu. O nedenle de sigorta şirketleri ‘danışma’ adı altında; sağlık kurumları da basit muayeneler ile bu hizmeti verebiliyorlar. Teşhis konamıyor, rapor ve reçete yazılamıyordu. Buna rağmen iki yılda, pandemide, hastaneye gitmek istemeyenler bu hizmetten ciddi yararlandı. Bu süreçte uzaktan sağlık hizmetine talep olduğu da görüldü.

Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı Uzaktan Sağlık Hizmetlerinin Sunumu Hakkında Yönetmelik ile uygulama resmen başladı. Yapılan düzenleme ile de uzaktan sağlık hizmetinin hangi kuruluşlarca, nasıl verileceğinin; hangi sağlık sorunlarında hastaların uzaktan sağlık hizmeti alabileceğinin sınırları da çizildi

Yeni düzenleme ile hem sağlıkta hem de sigortacılıkta neler değişecek; daha da önemlisi tüketiciye faydası ne olacak? Öncelikle, artık hastaneye gitmeden, uzaktan teşhis konabilecek, tedavi uygulanabilecek rapor ve reçete yazılabilecek. Kronik rahatsızlığı olanların tedavileri takip edilebilecek. Bu sayede hastanelerin yükü azalacak, ufak bir baş ağrısında bile ‘gündüz hastane yoğun oluyor gece acilden gireyim’ kavramı ortadan kalkacak.

SİGORTADA FİYAT AVANTAJI

Sigorta şirketlerinin özel sağlık ve tamamlayıcı sağlık sigortaları ile sundukları sağlık danışma hatları artık uzaktan sağlık hizmetine dönüşecek ve sigorta şirketlerinin kurdukları ya da anlaştıkları sağlık hizmeti sistemi sayesinde teşhis konabilecek, tedavi uygulanacak, reçete yazılabilecek. Bu da hasar maliyetlerini düşüreceğinden sağlık sigortalarında fiyatları olumlu etkileyecek. Daha da önemlisi, devam eden pandemi döneminde tüketici ve sigortalılar, sağlık sorunlarının aciliyeti olup olmadığını uzaktan hizmet alarak öğrenecek bu durumda ya hastaneye gitmeden sorunu çözecek ya da doktorun tavsiyesiyle hastaneye yönlendirilecek.

Düne kadar uzaktan sağlık danışmanlığındaki sorun neydi? Kişisel verilerin korunması kapsamında hasta bilgilerinin kaydedilmesi ve paylaşılmasıydı. Sağlık Bakanlığı yeni düzenlemesi ile bu konuya da açıklık getirildi. Sağlık kurumları ve sigorta şirketleri, tüketicinin açık rızası olmaksızın uzaktan sağlık hizmeti sunumuna ilişkin ses veya görüntü kaydı alamayacak.

YENİ YATIRIMCI GELECEK

Tabi, bu sistemin sağlıklı yürümesi için bir iki önerim de olacak. Öncelikle uzaktan sağlık hizmetine girecek sağlık kurumlarının bu işe ciddi teknoloji yatırımı yapması gerekiyor. Bana göre bu uygulamayı ilk etapta kullanacak olanlar sayıları 5 milyonun üzerinde olan özel sağlık sigortalıları olacaktır ki, yeni düzenleme özel sağlık sigortasına talebi artıracaktır. O nedenle de sigorta şirketleri ile sağlık kurumlarının bir araya gelip hem fiyat hem de hizmet anlamında uzaktan sağlık hizmetlerinin yol haritasını belirlemeleri gerekiyor.

Mesela fiyatlandırma konusunda, sigorta şirketleri uzaktan hizmet ile fiziki hizmetin aynı fiyatlandırmada olmaması gerekti üzerinde duruyor. Muhtemelen sosyal güvenlik sistemi de bu yönden özel sağlık kurumları ile masaya oturacaktır. Diyeceğim o ki, bu düzenleme sonrası sağlıkta çok şey değişecek ve bu değişimi de sağlık kurumlarıyla sigorta şirketleriyle tüm taraflar birlikte belirleyecek. Şunu da belirteyim, iyi biliyorum, birçok yerli ve yabancı yatırımcı uzaktan sağlık hizmetlerine yatırım yapmak için bu düzenlemeyi bekliyordu. Bu yatırımların bazılar da yurtdışı sağlık sistemleri ile entegre edilecek yatırımlar.

İŞTE, UZAKTAN VERİLECEK SAĞLIK HİZMETLERİ

* Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş sağlık kurum ve kuruluşları uzaktan sağlık hizmeti sunabilecek.

* Uzaktan sağlık hizmeti talep eden kişi muayene edilebilecek, hastalığın takibi yapılacak, teşhis edilmiş hastalıkları kontrol edilebilecek, tıbbi danışmanlık verilebilecek.

* Kişinin kan şekeri, kan basıncı gibi klinik durumları değerlendirilebilecek, tedavi ve ilaç yönetimi sağlanabilecek.

* Psikososyal destek hizmetleri verilebilecek.

* İleri yaşlı kişilerin takibi yapılabilecek.

* Cerrahi operasyon hizmetleri sunulabilecek.

* Pandemi ile ilgili tıbbi işlemler yürütülebilecek.

* Giyilebilir teknolojiler, diğer tıbbi cihazlar ile sağlık hizmeti talep eden kişinin sağlık verileri ölçülebilecek, takip edilebilecek.

* E-reçete ve e-rapor tanzim edilebilecek.