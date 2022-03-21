SaÄŸlÄ±k-Sen Genel BaÅŸkanÄ± Semih DurmuÅŸ, basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyerek, 'Åžubat AyÄ± SaÄŸlÄ±kta Åžiddet Raporunu aÃ§Ä±kladÄ±. DurmuÅŸ, saÄŸlÄ±kta ÅŸiddetin tek baÅŸÄ±na Ã¶nleyici gÃ¼venlik tedbirleriyle Ã¼stesinden gelinemediÄŸini sÃ¶yledi. Hastanelerin ve saÄŸlÄ±k merkezlerinin kamu hizmeti verilen kurumlar arasÄ±nda en rahat girilen yerlerin baÅŸÄ±nda olduÄŸunu ifade eden DurmuÅŸ, "Silahtan baltaya, bÄ±Ã§aktan sopaya isteyen istediÄŸini rahatlÄ±kla sokabiliyor. RaporlarÄ±mÄ±zda da sÄ±klÄ±kla vurguladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gibi zaman iÃ§inde sorun Ã¶yle bir hal aldÄ± ki saÄŸlÄ±k sistemini tehdit eder bir noktaya gelmiÅŸtir. Ã‡Ã¼nkÃ¼ her ÅŸiddet tÃ¼rÃ¼nde olduÄŸu gibi saÄŸlÄ±kta ÅŸiddetin de etkisi muhatapla yani maÄŸdurla sÄ±nÄ±rlÄ± kalmÄ±yor. Bu olaylara tanÄ±k olan, duyan, empati kuran on binlerce saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanÄ±, korkuyor, mesleÄŸinden soÄŸuyor, iÃ§e kapanÄ±yor. TÃ¼m bunlar yaÅŸanÄ±rken en trajik olan ise ÅŸiddet uygulayanlarÄ±n Ã§oÄŸu zaman elini kolunu sallayarak dolaÅŸmalarÄ±dÄ±r. SaldÄ±rganlar hakkÄ±nda Ã§oÄŸu vakit hiÃ§bir iÅŸlem bile yapÄ±lmÄ±yor. BazÄ±larÄ± da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±p ifade sonrasÄ± serbest bÄ±rakÄ±lÄ±yor. SÄ±k sÄ±k yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± gibi bu tÃ¼r durumlarda sosyal medya baskÄ±sÄ± devreye giriyor ve saldÄ±rganlar hakkÄ±nda zoraki adli iÅŸlem yapÄ±lmÄ±ÅŸ oluyor"Â diye konuÅŸtu.

'BÃ–YLE BÄ°R ADIMDAN SON DERECE MEMNUNUZ'

DurmuÅŸ, SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± ve Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n saÄŸlÄ±kta ÅŸiddet konusunda Ã¶nemli bir Ã§alÄ±ÅŸma yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak, "SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z 14 Mart TÄ±p BayramÄ±â€™nda kamuoyuyla paylaÅŸtÄ±. Buna gÃ¶re bir saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanÄ±na ÅŸiddet uygulayan saldÄ±rgan artÄ±k elini kolunu sallayarak dolaÅŸamayacak. Ã‡Ã¼nkÃ¼ saÄŸlÄ±kta ÅŸiddet Ceza Mahkemesi Hukuku (CMK) kapsamÄ±na alÄ±narak katalog suÃ§ sayÄ±lacak. TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisiâ€™ndenÂ Ã§Ä±kacak yasayla hem saldÄ±rganlar hak ettikleri cezalara Ã§arptÄ±rÄ±lacaklar hem de benzer olaylarÄ±n yaÅŸanmamasÄ± adÄ±na caydÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k saÄŸlanmÄ±ÅŸ olacak. Soruna yÄ±llardÄ±r dikkat Ã§eken, raporlar hazÄ±rlayan, suÃ§ duyurularÄ±nda bulunan, maÄŸdurlarla dayanÄ±ÅŸma iÃ§inde olan SaÄŸlÄ±k-Sen olarak, bÃ¶yle bir adÄ±mÄ±n atÄ±lacak olmasÄ±ndan son derece memnun olduÄŸumuzun bilinmesini isterim. Elbette bu adÄ±mla saÄŸlÄ±kta ÅŸiddet sorunununÂ kÃ¶kten Ã§Ã¶zÃ¼lmesi mÃ¼mkÃ¼n olmayacak. Nihai Ã§Ã¶zÃ¼m iÃ§in birbirini tamamlayÄ±cÄ± daha pek Ã§ok adÄ±mÄ±n atÄ±lmasÄ± gerekiyor. BunlarÄ±n baÅŸÄ±nda da saÄŸlÄ±k emekÃ§ilerinin iÅŸ yÃ¼kÃ¼nÃ¼n azaltÄ±lmasÄ± gelmektedir"Â dedi.

'SAÄžLIK Ã‡ALIÅžANLARININ DAYANACAK GÃœCÃœ KALMAYACAK'

BugÃ¼n 1Â saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n, 4Â saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n iÅŸini yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden DurmuÅŸ, "Yolu hastanelere dÃ¼ÅŸen herkes, aÄŸÄ±r iÅŸ yÃ¼kÃ¼ne ve yoÄŸunluÄŸa bizzat tanÄ±k oluyor. Ä°ÅŸ yÃ¼kÃ¼nÃ¼n azaltÄ±lmasÄ±, Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n diÄŸer pek Ã§ok sorununun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ne pozitif etki edeceÄŸi gibi ÅŸiddet sorununun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ne de katkÄ± saÄŸlayacaktÄ±r. Åžubat ayÄ±nda, bakÄ±nÄ±z tam da bu anlattÄ±klarÄ±mÄ± Ã¶zetleyen bir olay yaÅŸandÄ±. BingÃ¶lâ€™de gÃ¶ÄŸÃ¼s hastalÄ±klarÄ± uzmanÄ± Dr. Ali Durmaz, 65 yaÅŸ Ã¼zerindeki bir hastayÄ± muayene ettiÄŸi sÄ±rada baba ve oÄŸul olduklarÄ± belirtilen 2Â kiÅŸi tarafÄ±ndan â€˜muayene 5 dakika geciktiâ€™ iddiasÄ±yla darp edildi. SaldÄ±rÄ±ya uÄŸrayan Dr. Ali Durmaz, â€˜ArtÄ±k dayanacak gÃ¼cÃ¼m kalmadÄ±â€™ diyerek mesleÄŸinden istifa etti. Benzer istifalarÄ±n ve acÄ±larÄ±n yaÅŸanmamasÄ± adÄ±na, ÅŸiddet sorununa bÃ¼tÃ¼ncÃ¼l yaklaÅŸÄ±lmalÄ±dÄ±r. Aksi halde saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n daha fazla dayanacak gÃ¼cÃ¼ kalmayacaktÄ±r" ifadelerini kullandÄ±.

'21 ÅžÄ°DDET OLAYI YAÅžANDI'

DurmuÅŸ, ÅŸubat ayÄ±nda toplamda 31 saldÄ±rganÄ±n neden olduÄŸu 21 ÅŸiddet olayÄ± yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti. DurmuÅŸ, "Bu olaylarda 43 saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanÄ± maÄŸdur oldu. Ay boyunca yaÅŸanan 21 ÅŸiddet olayÄ±nÄ±n 8â€™ine bizzat hastalar imza attÄ±. Hasta yakÄ±nlarÄ± ise 13 olaya neden oldu. Bu durum aÅŸaÄŸÄ± yukarÄ± her ay tanÄ±k olduÄŸumuz bir durum, ÅŸiddeti ÅŸifa bekleyen hastalarla, hasta yakÄ±nlarÄ± gerÃ§ekleÅŸtiriyor. Yani fail ya da failleri uzakta aramamak gerekiyor. YaÅŸanan 21 ÅŸiddet vakasÄ±nÄ±n 17â€™si hem fiili hem sÃ¶zlÃ¼, 4â€™Ã¼ ise sÃ¶zlÃ¼ olarak vuku gerÃ§ekleÅŸmiÅŸtir. Åžiddet olaylarÄ±nÄ±n en Ã§ok yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± yer yine hastaneler oldu. 21 ÅŸiddet olayÄ±nÄ±n 19â€™u hastanelerde cereyan ederken, 1 olay aile saÄŸlÄ±ÄŸÄ± merkezinde, 1 olayÂ ise sahada meydana geldi. Ay boyunca 12 hemÅŸire, 11 doktor, 4 gÃ¼venlik gÃ¶revlisi, 3 acil saÄŸlÄ±k hizmetleri Ã§alÄ±ÅŸanÄ±, 13 de diÄŸer branÅŸlardan saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanÄ± ÅŸiddet maÄŸduru oldu"Â diye konuÅŸtu.

'31 SALDIRGANDAN 14'Ãœ TUTUKLANDI'

DurmuÅŸ, ÅŸubat ayÄ±nda dikkat Ã§eken en Ã¶nemli noktalardan birinin de tutuklanan sayÄ±sÄ±ndaki artÄ±ÅŸ olduÄŸunu kaydederek, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Ay boyunca yaÅŸanan ÅŸiddet vakalarÄ±na imza atan 31 saldÄ±rgandan 14â€™Ã¼ tutuklandÄ±. Bu durum, geÃ§miÅŸ dÃ¶nemle kÄ±yaslandÄ±ÄŸÄ±nda, Ã¼mitvar olmamÄ±zÄ± gerektiren ciddi bir ilerlemedir. KuÅŸkusuz bu noktaya gelinmesindeki en Ã¶nemli neden toplumda oluÅŸan duyarlÄ±lÄ±ktÄ±r. Bunun yanÄ±nda, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan saldÄ±rganlarÄ±n 6â€™sÄ± serbest bÄ±rakÄ±lÄ±rken, 7 saldÄ±rgan hakkÄ±nda ise soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±. 4 saldÄ±rgan hakkÄ±nda ise herhangi bir iÅŸlem yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± tespit edildi. Åžubat ayÄ±nda dikkat Ã§eken bir geliÅŸme de ÅŸiddet olaylarÄ±yla ilgili mahkeme kararlarÄ±nda gÃ¶zlenmiÅŸtir. TekirdaÄŸâ€™da bir doktoru hakaret ve tehditler eÅŸliÄŸinde bir odaya kilitleyen zanlÄ±ya mahkeme, 9 ay hapis cezasÄ±, 12 bin 750 TL de para cezasÄ± verdi. Yozgat Bozok Ãœniversitesi AraÅŸtÄ±rma ve Uygulama Hastanesi'nde gÃ¶revli hekime ÅŸiddet uygulayan saldÄ±rgana mahkeme, 5 yÄ±l 3 ay 7 gÃ¼n hapis cezasÄ± verdi. Ankara EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesine baÄŸlÄ± Yenimahalle Semt PolikliniÄŸiâ€™nde bir doktoru darp ettiÄŸi gerekÃ§esiyle tutuklanan zanlÄ± hakkÄ±nda 6 yÄ±l 9 aya kadar hapis talebiyle dava aÃ§Ä±ldÄ±. Temennimiz, saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na yÃ¶nelik hiÃ§bir ÅŸiddet olayÄ±nda, saldÄ±rganÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yanÄ±na kar kalmamasÄ±dÄ±r."