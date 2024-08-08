Sağlık Bakanlığı'ndan sağlıkta şiddet alarmı! Öncelikli gündem maddesi olacak

Kardiyo Pulmoner Arrest (kalp ve solunum durması) tanısı ile tedaviye alınan ve kroner stent uygulaması sonrası yoğun bakım ünitesinde 8 gün tedavi gören Tezvar, önceki gün itibarıyla normal odaya alındı. Yoğun bakımdaki kritik süreci atlatan Tezvar’ın göğüs hastalıkları servisinde tedavisi kapsamında yakın zamanda taburcu edilmesi bekleniyor.

ÖNCELİKLİ GÜNDEM

Milliyet'ten Hande Atılgan'ın haberine göre, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun süreci yakından takip ettiği, il sağlık müdürü ve hastane yönetiminden Tezvar’ın durumu ile ilgili bilgi aldığı ancak Tezvar’ın sağlık durumu elvermediği için henüz kendisiyle görüşemediği öğrenildi. Memişoğlu, 4 yıllık bir aradan sonra bakanlığı ziyaret eden Türk Tabipler Birliği (TTB) yönetimi ile önceki gün gerçekleştirdiği görüşmede, öncelikli gündeminin sağlıkta şiddet olduğunu vurgulamıştı. Bakanlığın şiddet gibi acil konulardaki durum analizi ve eylem planı hazırlıklarının da devam ettiği öğrenildi.