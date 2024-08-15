Sağlık Bakanlığı'ndan M virüsü açıklaması: Türkiye'de vaka yok, takipteyiz

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 5 Temmuz’da M çiçeği virüsünün yeni varyantının Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin (KDC) doğu sınırında hızla yayıldığını ve ‘şimdiye kadarki en tehlikeli varyant’ olduğunu duyurmuştu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, “Maymun çiçeği ve COVID-19 ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz. Ancak şu anda herhangi bir alarm durumumuz söz konusu değil” dedi.

Bu açıklamanın ardından Sağlık Bakanlığı X hesabında, "14 Ağustos 2024’te Dünya Sağlık Teşkilatı tarafından gerçekleştirilen Acil Durum Komitesi Toplantısı’nın ardından M çiçeği (mpox) hastalığının uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu oluşturduğu açıklanmıştır. Özellikle Afrika kıtasında görülen M çiçeği (mpox) hastalığı vakasına Türkiye’de 2024 yılında rastlanmamıştır. Ülkemizde henüz herhangi bir kısıtlama veya ek tedbir ihtiyacı bulunmamaktadır. Bakanlığımızca gerekli çalışmalar yürütülmekte, bilim kurulumuz ve sağlık altyapımızla süreç hassasiyetle takip edilmektedir. Güncel bilgiler kamuoyunun bilgisine sunulacaktır." açıklamasında bulundu.

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DSÖ ALARMDA

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus da “DSÖ Acil Durum Komitesi toplandı ve M çiçeği virüsüyle ilgili durumun uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu oluşturduğu tavsiye görüşünü bildirdi. Bu tavsiyeyi kabul ettim” demişti.

M ÇİÇEĞİ HASTALIĞI NEDİR?

M çiçeği virüsü fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş kişilerden bulaşıyor.

Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaşma nedenleri arasında.

İlk belirtiler virüsü kaptıktan sonraki beş ile 21 günde ortaya çıkabiliyor.

Virüs genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.

Özel bir tedavi yöntemi olmayan hastalığın tedavisi antiviral ilaçlarla yapılıyor. Vakaların büyük bir kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor.

DSÖ ‘maymun çiçeği hastalığı (Monkeypox)’ ismini, 2022’de ırkçılık ve ayrımcılık kaygısıyla ‘mpox (M çiçeği)’ olarak değiştirmişti.

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