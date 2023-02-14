Sağlık Bakanlığı'ndan deprem sonrası bilgilendirme sitesi

Sağlık Bakanlığı depremden etkilenen bölgelerde salgın hastalık riskine karşı halk sağlığı çalışmalarına ağırlık verdi.

Depremin ilk gününden itibaren, diğer illerden sevk edilen ekiplerle birlikte bölgede 15.706 UMKE ve 112 personeli, sağlık tesislerinde 18.097 doktor ve 113.003 sağlık personeli olmak üzere; toplam 146.806 personel görev yapıyor.

Bölgede şu an 2.103 ambulans, 296 UMKE aracı, 6 uçak ambulans ve 11 helikopter ambulans bulunuyor. Deprem bölgesinden diğer illere hava ambulanslarıyla 1.577, kara ambulanslarıyla 36.074, deniz araçlarıyla 327 olmak üzere toplam 37.978 yaralının sevki yapıldı. Halen hastanelerde 19.300 yaralının tedavisi devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı ayrıca salgın hastalık riskine karşı da gerekli önlemleri aldı. Afet bölgesindeki 10 ilde 6 Şubat’tan bugüne kadar 300 bine yakın kişiye birinci basamakta muayene, 2846 gebe izlemi, 9.685 bebek ve çocuk izlemi yapıldı. 4 binden fazla noktadan su örneği alınarak yetersiz görülen yerlerde klorlama işlemi yapıldı. Bölgeye yeterli sayıda kuduz, tetanos ve çocukluk çağı aşıları gönderildi.