Sağlık Bakanlığı'ndan 'Ankara'da Maymun Çiçeği görüldü' iddialarına yalanlama

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, X hesabından yaptığı paylaşımda, çeşitli medya organlarında yer alan Başkent’te maymun çiçeği hastalığından şüphelenilerek karantinaya alınan hastalar olduğuna dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Yapılan paylaşımda, “Son günlerde çeşitli medya organlarında Ankara’da maymun çiçeği hastalığından şüphelenilerek karantinaya alınan hastaların olduğu iddiaları üzerine kamuoyunu bilgilendirme gereği doğmuştur. Ankara’daki hiçbir sağlık tesisimizde maymun çiçeği hastalığı şüphesi ile karantinaya alınan hastamız bulunmamaktadır. Bu tür iddialar gereksiz bir panik ortamı oluşturmaya yönelik asılsız bilgilerdir. Maymun çiçeği hastalığı ile ilgili bilgilendirmeler Sağlık Bakanımız ve Bakanlığımızın ilgili birimleri tarafından şeffaf bir şekilde sıklıkla yapılmakta olup, halkımızın doğru bilgilere ulaşması amacıyla gereken tüm adımlar atılmaktadır” denildi.