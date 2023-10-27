Sağlık Bakanlığı'ndan '100'üncü yıl' fotoğraf sergisi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Cumhuriyet'in 100'üncü yılı şerefine '100 Yıldır Aynı Aşk ve Heyecanla' temalı bir fotoğraf sergisi düzendi. Cumhuriyetin ilk yıllarında sunulan sağlık hizmetlerine dair çok sayıda siyah beyaz fotoğraf ile günümüzdeki sağlık hizmetlerine ilişkin fotoğraflar sergide yerini aldı. 81 il ve 16 şehir hastanesinde eş zamanlı açılan fotoğraf sergisinde, genç Cumhuriyet'in köy köy gezip tedavi yapan doktor ve hemşireleri, sağlık çalışanlarının dönemin imkanları içeresinde sunduğu sağlık hizmetleri ile günümüz teknolojisini gösteren fotoğraflar yer aldı. Sergi; şehir meydanı, alışveriş merkezi, metro istasyonu, tren garı, sergi salonu veya kültür merkezi gibi alanlarda da 3 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.