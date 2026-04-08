Sağlık Bakanlığı tarafından İran’a 3 tır (60 palet) İnsani Yardım Gönderildi

Türkiye ile İran arasındaki insani dayanışma, sağlık alanındaki dev projeyle yeni bir boyut kazandı. Mart ayı sonunda İran’ın Ankara Büyükelçisi Mohammed Habibollahzade ile gerçekleştirilen resmi görüşmelerde, İran’ın sağlık alanında acil desteğe ihtiyaç duyduğu belirlendi. Bu talebin ardından Sağlık Bakanlığı koordinesinde hızla hazırlanan ihtiyaç listesi, Türkiye genelindeki hastaneler ve il sağlık müdürlüklerinin katkılarıyla tamamlandı.

70 Kalem İlaç ve Kritik Tıbbi Cihazlar Gönderiliyor

Yardım operasyonu kapsamında 3 tır (60 palet) dolusu malzeme bir araya getirildi. Sevkiyatta sadece temel ihtiyaçlar değil, yüksek teknolojiye sahip tıbbi cihazlar da yer alıyor. Hazırlanan kolilerde; 70 kalem ilaç, 33 kalem tıbbi sarf malzemesi ve tam 240 kalem tıbbi cihaz bulunuyor.

"Mobil Hastane" Niteliğinde Donanım

İran’a gönderilen yardımlar arasında, sağlık sisteminin bel kemiğini oluşturan kritik cihazlar dikkat çekiyor:

Görüntüleme Sistemleri: Röntgen ve Ultrason cihazları.

Yaşam Destek Üniteleri: Ventilatör (solunum cihazı), EKG, Defibrilatör (şok cihazı) ve İnfüzyon pompaları.

Temel Ekipmanlar: Tansiyon aletleri, ateş ölçerler, hasta başı monitörleri ve serum askıları.

Gürbulak Sınır Kapısı’nda Teslim Edilecek

Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa ve Erzincan başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından toplanan yardımlar, Ağrı Doğubayazıt’taki Gürbulak Sınır Kapısı’na sevk edildi. Sevkiyat sürecinin kısa sürede tamamlandığı ve malzemelerin İranlı yetkililere teslim edilmek üzere sınır hattına ulaştığı belirtildi. Sağlık Bakanlığı, bölgedeki insani krizlerin aşılması için tıbbi destek operasyonlarını sürdürme kararlılığını bir kez daha gösterdi.