Adana'da tarlada fiyatlar çakıldı! Kilosu 25 liradan 8 liraya düştü: Talep azaldı, kazanç eridi
Adana'da karpuz hasadında sezon sona yaklaşırken, tarladaki fiyatlar 25 liradan 8 liraya kadar geriledi. Serin hava nedeniyle tüketimin beklenen seviyeye ulaşmaması talebi düşürürken, üreticiler artan maliyetler karşısında kazançlarının önemli ölçüde azaldığını belirtti.
Öte yandan, hem Adana'da hem de ülke genelinde havaların aşırı sıcak gitmemesi nedeniyle karpuz tüketimi de çok fazla olmadı. Karpuza talep fazla olmayınca da fiyatlar her geçen gün geriledi.
Hasat sırasında açıklama yapan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Adana'nın Türkiye karpuz üretiminin yaklaşık yüzde 25'ini tek başına karşıladığını belirterek, bu yıl ekim alanlarının geçen yıla göre yüzde 10-15 azaldığını söyledi.
Havaların serin gitmesi nedeniyle hasadın geciktiğini ifade eden Doğan, "Mayıs ayının üçüncü haftasında ilk hasadı yaptık ve ürün piyasaya kilogramı 25 liradan girdi. Şu an siyah çekirdeksiz karpuzun kilogram fiyatı 8 lira seviyesinde. Normal çizgili karpuz ise 9 lira. Adana'da karpuz hasadı yaklaşık 2 hafta sonra tamamlanacak" dedi.
225 dönümlük alanda siyah çekirdeksiz karpuz üretimi yaptığını belirten üretici Abdullah Pamuk ise "Adana'da karpuz hasadında finale doğru gidiyoruz. Kilogram fiyatı 8 lira civarında. Hava sıcaklıklarının istenilen seviyede olmaması nedeniyle rekolte düştü. Vatandaşlar da bu yıl karpuza beklediğimiz ilgiyi göstermedi" diye konuştu.