Bingöl’de tarımda çift bereket dönemi! İlk hasat bitti, ikinci mahsul için traktörler sahaya indi

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Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 3. sınıf öğrencisi Berat Karasu ise ikinci ürün ekiminin önemine dikkat çekerek, "Bu tarlada sonbaharda yem bezelyesi ve tritikale ekimi yaptık. Hasadın ardından ikinci ürün olarak silajlık mısır ekiyoruz. Böylece hem toprağı verimli kullanıyoruz hem de bir yılda iki ürün alma imkanı elde ediyoruz. Şu anda ekim öncesi toprak hazırlığını yapıyoruz. Hazırlıkların ardından mısır ekimine başlayacağız" diye konuştu.