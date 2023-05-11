Sağlık Bakanlığı sonuçları açıkladı! Sekiz üründen üçü ruhsatsız

Buna göre denetlenen her sekiz üründen üçünün ruhsatsız, dördünün de güvensiz olduğu tespit edildi. Ürünlerle ilgili firmalara ‘uygunsuzluk’ gerekçesiyle toplam 739 bin 720 lira para cezası uygulandı. Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Başkanı Nurten Saydan, “Bu ürünler hastane enfeksiyonunu önlemek için kullanılıyor, tedirginiz” dedi.

HAYATİ ÖNEMİ VAR

Saydan konuyla ilgili Hürriyet’e yaptığı açıklamada merdiven altı biyosidal ürünlerin insan sağlığını tehdit ettiğini vurguladı. Saydan “Hastanelerdeki ölüm oranları içerisinde ciddi bir yer tutan hastane enfeksiyonunun önlenmesi amacıyla sağlık kuruluşlarında kullanılan antiseptik-dezenfektanların, kalitesi ve orijinalliği hasta sağlığı için hayati önem taşıyor. Biyosidal ürünler merdiven altı tesislerde koruyuculuğu olmadan üretilerek insan sağlığını tehdit ediyor. Bu ürünlerin sadece ilaç fabrikalarında, bilimsel yollarla üretilmesi ve satış yerlerinin de eczaneler olması gerekiyor” dedi.

VARSA SU VE SABUN KULLANIN

El dezenfektanları yerine SABUN kullanımının cilt için daha sağlıklı olacağını söyleyen Saydan, şu tavsiyelerde bulundu: “Dezenfektanlar cildi kurutabilir, alerjik reaksiyon oluşabilir. Fazla kullanımında egzama gibi elde yaralar çıkmasına neden olabilir. Renksiz ve kokusuz el dezenfektanlarını tercih edin, aşırı kullanımdan sakının, yalnızca Sağlık Bakanlığı onaylı ürünleri satın alın. Nemlendirici özelliği olanları tercih edin. Nemlendirici özelliği yoksa da ekstra nemlendirici kullanın. El dezenfektanları su ve sabuna ulaşamadığımız zamanlarda kullanılmalı. Çünkü asla el yıkamanın yerini alamaz, yüzde yüz temizlik sağlamaz.”