Şikayet yağıyor! Online alışverişte sahte deterjan tehlikesi

Dünyayla birlikte Türkiye’de de online satışın payı giderek büyürken, bu platformlarda satılan sahte ürünler artış gösteriyor. Tüketicilerin uygun fiyatlı ürün arayışı sürerken, son dönemde özellikle sahte deterjan konusunda tüketicilerden sıkça şikâyet geliyor. Deterjan satın almak online’da fiziksel mağazalara göre daha uygun fiyatlı olduğu için de tüketiciler tarafından tercih ediliyor. Pek çok önlem alınmasına rağmen sahte, taklit ürünlerin online platformlarda satışları sürüyor. Online şikâyet sitelerinde de tüketicilerin bu yöndeki şikâyetleri çok fazla. Online satış platformlarında ünlü markaların ambalajları taklit edilerek satışa sunulan sahte deterjanlar, orijinalinden ayırt edilmekte de güçlük çekiliyor. Merdivenaltı ürünlere karşı güvenilir satış noktalarından alışveriş yapmanın önemine dikkat çekiliyor.

‘KOZMETİK SEKTÖRÜNDE DE VAR’

Milliyet'ten Aylin Rana Aydın'ın haberine göre; Kozmetik ve Temizlik Ürünleri Sanayiciler Derneği Başkanı Ahmet Pura, sahte kozmetik, hijyen ürünleriyle uzun yıllardır mücadele edildiğini söyledi. Merdivenaltı üretim denilen ve sektörde önemli bir pay sahibi haline gelen bu ürünlerle ilgili ortak bir çalışma yapılması gerektiğinin altını çizen Pura, “Pandemi süresindeki ihtiyaç olan temizlik ürünleri, hijyenik ürünler konusunda sahtekarlık ruhsatsız üretimler had safhada arttı. Maalesef bu konuda bir ilerleme sağlayamıyoruz” dedi. Pura, şöyle devam etti:

“Özellikle kozmetik sektöründe sahte ürünlerin yoğunluğu çok fazla. Ürünün sahibi bile olsanız neredeyse orijinalliğini fark edemiyorsunuz, sahtekarlık büyük bir sanat haline geldi. Tüketiciyi de gayet güzel yönlendiriyorlar. İnsanlar da uygun fiyatlı olduğunu düşünerek, fiyatına kapılıp satın aldıkları zaman da sağlıksız sonuçlar meydana gelebiliyor. Bununla ilgili olarak otoriteler arası koordinasyon çok önemli.”

Özellikle bilinen mağazalardan ürünlerin satın alınabileceğine değinen Pura, “Tüketicilere iyi bilinen, güvenilir yerlerden satın almalarını öneriyoruz. Söz konusu sahte ürünler sektör ve pek çok markayı da zor duruma sokuyor. Satış noktaları da bu konuda yoğun savaş veriyorlar” dedi.

KAŞINTI VE ALERJİ YAPABİLİYOR

Online şikâyet sitelerinde tüketicilerin online alışveriş platformlarından yaptıkları deterjanların sahte olduğuna ilişkin pek çok şikâyeti de bulunuyor. Bu şikâyetlerden birkaçı şöyle sıralanıyor:

10 kilo toz deterjan aldım. Ürünlerin orijinalliği şüpheli çıktı. İçinde tuz ve bilmediğim kimyasal maddeler var. Kullandığımda vücudumda kaşıntı ve şişlik oluştu.

Yıkanılan çamaşırlar mor oldu, lekeler çıkmıyor. Deterjan değil kireç gibi bir şey.

10 kilo toz çamaşır deterjanı sahte çıktı. Ne köpürüyor, ne de temiz yıkıyor. Bildiğimiz parlak fayans tozu gibi. Sürekli kullanmış olduğum bir ürün ama ilk defa bu sorunu yaşadım.

Toz çamaşır deterjanı aldım ama sahte olup olmadığına şüphe ettim ve söz konusu markanın sitesinde barkodu sorguladım. Fakat bu barkodla deterjan çıkmıyor.

NASIL ANLAŞILIR?

Yapılan açıklamalara göre, öncelikle taklit ürünlerdeki ambalajların baskı kalitesinin düşük olduğu belirtiliyor. Toz deterjan ürünlerin ambalajlarında hava delikleri olması gerektiği belirtilirken, sıvı deterjan şişelerinde ise çizikler gözlemlendiği ifade ediliyor.

Sahte deterjanların kokusu alışılmış deterjan kokusundan farklı olduğu için buradan da ayırt etmenin mümkün olduğu belirtiliyor. Yeterince temizlememe gibi sorunlar da çıkıyor.

‘KÖTÜ NİYETLİ SATICI DENETLENİYOR’

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, pandeminin tüm firmalarda e-ticaret kültürünü uyandırdığını hatırlattı.

Ciddi oranda artan bir hacimle karşı karşıya olduklarını söyleyen Ekmekçi, “Hacim arttıkça problem sayısı da artabiliyor. Bilerek ve kötü niyetle yapılmış bir işlem tespit edildiğinde ise o sanal pazar yerinde mağazası bulunan kişiler hızla kara listeye alınıyor. Gerekli ceza ve yaptırımlar uygulanıyor. Ancak tüm bunlara karşı son zamanlarda e-ticaret platformları gerekli önlemleri alıyor. Bu önlemler, yaşanan sorunlar karşısında sürekli geliştiriliyor. Her ne kadar satıcı ile alıcı arasındaki bu işlemlerde platformların yasal olarak bir garantör görevi olmasa da satıcının kötü niyetli davranma ihtimali sürekli olarak denetleniyor” ifadelerini kullandı.

NEREYE BAŞVURULMALI?

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz, sahte deterjanlar konusunda tüketicilerden yoğun şikâyet aldıklarını dile getirerek, “Fiyatlar ucuz olduğu için tüketiciler tercih ediyor ama maalesef gelen ürünler bazen orijinal olmuyor. Sahte ambalaj yapıp birebir benzetenler var. Tek problem para değil, sağlığı da etkiliyor” dedi. Online pazaryerlerinin böyle bir sorunda satıcı firmaları uyarması gerektiğini ve önleyici tedbirleri sağlamakla yükümlü olduğunu belirten Deniz, şöyle konuştu:

“Tüketiciler sipariş verdikleri deterjanın sahte olduğunu anladıklarını hemen Reklam Kurulu, Ticaret Bakanlığı’na başvurabilir. Hem para cezası kesilir hem de tüketici para iadesi alır. Eğer sahte deterjan nedeniyle tüketici sağlık sorunu gördüyse de tüketici mahkemesinde ispatlayabilir.”