Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan özel hastane açıklaması: Denetimler her zamankinden daha sıkı sürecek

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sağlık sistemimizi suistimal ederek vatandaşlarımızı ve en değerli varlıkları olan evlatlarını tehdit edenlere göz açtırmamak için süregelen denetimlerimiz her zamankinden daha sıkı bir şekilde gece-gündüz yapılmaya devam edilecektir. Mevcut sağlık hizmetlerimizi hiçbir aksama ve suistimale izin vermeden sürdürürken, Bakanlığımızın denetim ekipleri sadece yenidoğan branşı için değil hastanelerdeki tüm branşların denetlenebilmesi amacıyla tam kapasiteyle sahada olacaktır" dedi.

'YAPISAL REFORMLAR BAKANLIĞIMIZIN GÜNDEMİNDE'

Mevcut denetleme sisteminin güncellenmesi ve her branştan konusunda uzman hekimler ile akademisyenlerden oluşan komisyonlar oluşturulacağını vurgulayan Bakan Memişoğlu, "Özel hastanelere ilişkin denetimler aralıksız devam ederken özel sağlık kurumlarına ilişkin yapısal reformlar da Bakanlığımızın gündemindedir. Bütün dünyanın takdir ettiği sağlık sistemimizi, kişisel çıkarları ve maddi menfaatleri için lekelemeye çalışanlara göz açtırmayacağız. Afetlerde, salgın hastalıklarda büyük fedakarlıklarla görev yapan sağlık çalışanlarımızın itibarını da bir avuç açgözlü çeteye çiğnetmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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