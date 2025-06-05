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GündemSağlık Bakanı Memişoğlu: Rabbimden bizleri sağlık, huzur, birlik içinde nice bayramlara kavuşturmasını diliyorum
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Sağlık Bakanı Memişoğlu: Rabbimden bizleri sağlık, huzur, birlik içinde nice bayramlara kavuşturmasını diliyorum

05.06.2025 - 19:41Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ANKARA (AA)

Sağlık Bakanı Memişoğlu: Rabbimden bizleri sağlık, huzur, birlik içinde nice bayramlara kavuşturmasını diliyorum

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla Kurban Bayramı'nı kutladı.

Her Kurban Bayramı'nda gönül sofralarında bir araya gelindiğini belirten Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Bayramda büyüklerin hayır duasını alırız ve küçücük kalplerin sevincini paylaşırız. Birbirimize sarılır, bağlarımızı hatırlarız. Bayramın bereketi evlerimize, neşesi kalplerimize işler o anlarda. Bugün, arife günü. Çocukluğumuzdaki heyecanla bayram sabahını bekliyoruz bir kez daha. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öpüyorum. Rabbimden bizleri sağlık, huzur, birlik içinde nice bayramlara kavuşturmasını diliyorum."

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