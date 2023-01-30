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Sağlık Bakanı Koca'dan SMA ilacı açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'SMA Bilim Kurulu yarın toplanıyor. Şu an bütün hastalarda kullanılan bir ilaç var. İkinci ve üçüncü ilacın Türkiye'de kullanımı, bunların hangi hasta grubuna kullanılacağı konusunda Bilim Kurulu karar verecek.' dedi.

30.01.2023 - 16:25 |
Sağlık Bakanı Koca'dan SMA ilacı açıklaması!

Bakan Koca'nın Twitter'dan yaptığı paylaşım şu şekilde:

SMA Bilim Kurulu yarın toplanıyor. Şu an bütün hastalarda kullanılan bir Ilaç var. İkinci ve üçüncü ilacın Türkiye'de kullanımı, bunların hangi hasta grubuna kullanılacağı konusunda Bilim Kurulu karar verecek. Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapacağız.

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