Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Salgın hastalık riski yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca deprem bölgesinde önemli açıklamalarda bulundu. Hürriyet Gazetesi'ne konuşan Bakan Koca, “Şu anda salgın hastalık riski yok. Ama bu olmayacağı anlamına gelmiyor. O nedenle salgın hastalık olmaması için tedbirler alıyoruz” dedi. İlk andan itibaren depremzedelerin yanında olan ve onlara verdikleri sağlık hizmeti ile takdir toplayan UMKE ekiplerinin çalışmaları ise sürüyor. Koca, arama kurtarma çalışmaları sona erse dahi UMKE ekibinin bölgede hizmet vermeye devam edeceğini açıkladı. Koca, “UMKE ekipleri şimdi nüfusun yoğun olduğu bölgelerde sağlık taramasına çıktı. Normalleşme sağlanana kadar UMKE ekipleri bölgede hizmet vermeye devam edecek” diye konuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları şu şekilde:

* Depremle birlikte gözler sağlık hizmetlerine çevrildi. Arama kurtarma faaliyetleri tamamlansa dahi sağlığa olan ihtiyaç azalmıyor artıyor. Ne durumdayız?

Sağlık hizmetleri boyutuyla, ilk günden beri tüm gücümüzle sahadayız. Özellikle acil müdahalelerde sağlık personelimiz son derece etkin şekilde çalışıyor. İlk iki gün hava şartları nedeniyle ağırlığı ambulanslara verdik. 1200 ambulansla neredeyse bir ambulans koridoru oluşturduk. Deprem bölgesinde kurtarılanları çevre illere yetiştirdik. Hatay’da kurtarılanları Adana’ya sevk ettik. Adana’ya 5 bine yakın depremzedeyi sevk ettik. İskenderun’da kurtarılanları Mersin’e sevk ettik. 7 bini buldu.

Deprem bölgesinden toplamda 51 bin kişiyi kara/hava ambulanslarımız ve deniz yoluyla başta şehir hastaneleri olmak üzere ülke çapındaki hastanelerimize sevk ettik.

HAVA AMBULANSLARINI KULLANDIK

İlk iki gün Hatay’da hava şartları çok kötüydü, burada hava ambulanslarımızın çalışması mümkün olmadı. Ancak hava uçuşa elverişli hale geldiğinde hava ambulanslarımız Hatay’da da aktif devreye girdi. Yaralılarımızı İstanbul ve Ankara’daki hastanelere sevk ettik. Hatay Havaalanı’nın kullanıma hazır hale getirilmesiyle birlikte işimiz daha da kolaylaştı.

SAHRA HASTANELERİNİ KURDUK

Bu arada sahra hastanelerimizi kurmaya başladık. Sahra hastanelerimize tomografi cihazı dahil teşhis ve tedavi için gerekli olan cihazları kurduk. Bu hastanelere il dışından yönetici ve hekim görevlendirmesi yaparak aktif sağlık hizmeti sunuluyor. İlk başlarda depremzedeleri çevre illere sevk ediyorduk. Sahra hastanelerinin kullanılması ile birlikte çevre illere hasta sevkini azalttık. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ni aktif olarak kullanmaya başladık. Bu bize önemli bir imkân sağlamış oldu. Ayrıca Reyhanlı ve Dörtyol Devlet Hastanelerimizi etkin bir şekilde kullanmaya başladık.

Bu hastanelere yoğun sevk yapmamıza rağmen, yatak doluluk oranımız 600 yataklı Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yüzde 14’e ve 400 yataklı Dörtyol Devlet Hastanesi’nde yüzde 28’e geldi. Yani yataklı hizmetlerde de yeterli kapasitemiz mevcut.

DİYALİZDE SORUN YOK

* Diyaliz hem kronik hastalar hem enkaz altından kurtarılanlar açısından önemli oldu. Diyaliz ihtiyacı nasıl karşılanıyor?

Devlet hastanelerinin diyaliz imkânlarına takviye yaptık. Diyaliz ihtiyacını hem özel hastanelerdeki diyaliz servisleri ile hem de devlet hastanelerinde diyaliz servislerinin imkânlarını güçlendirerek artırdık. Bu aşamada diyalizlerde bir sorun yok. Kronik diyaliz hastaları ile irtibat kurulup onların tedavi alması sağlanmaya başlandı.

Diğer taraftan evde sağlık hizmetini de vermeye başladık. Şimdi evde sağlık hizmeti alanlar ve kronik hastalar aranarak yerinde tedavilerine hizmet veriliyor.

* Sağlık ekiplerinin saha çalışmasına başladığı yönünde haberler yapılıyor.

Saha çalışmaları yapıyoruz. Bunu artırarak sürdüreceğiz. Depremle birlikte yerleşim yerleri değişti. Köylerine gidenler oldukça fazla. Çadırkentlerde, konteyner kentlerde kalanlar var. İçinde ilaçların da yer aldığı 100 ambulansla düzenli saha taraması yapıyoruz.

UMKE NORMALLEŞENE KADAR KALACAK

* UMKE ekibi çok büyük hizmetlere imza atıyor.

UMKE olağanüstü bir gayret gösteriyor. UMKE dünyada örneği olmayan gönüllü bir yapılanma. Sağlık Bakanlığı çalışanlarından oluşuyor ama bunların hepsi gönüllü. Deprem olduğunda sahaya ilk gelenlerden biri UMKE ekibi oldu. UMKE ilk andan itibaren acil müdahalelerde bulundu. Enkazın altından canlı olarak çıkarılanlara UMKE sağlık desteği verdi. Enkazın altında insanlara sağlık desteği sağladı. UMKE şimdi de nüfusun yoğun olduğu bölgelerde sağlık taramasına çıktı. Çadır kentlerde, konteyner kentlerde, köylerde sağlık taraması yapıyorlar. İlaçlarını veriyorlar, aşı yapıyorlar. UMKE sadece arama kurtarma sırasında değil, sağlık hizmeti için de sahada hizmet veriyor. Normalleşme sağlanana kadar UMKE, bölgede hizmet vermeye devam edecek.

ÇÖPLER TOPLANIYOR İLAÇLAMA YAPILIYOR

* Salgın hastalık riski var mı?

Salgın hastalık riski yok. Şu anda yok. Ama bu dönemde bir salgın hastalık riski olmaması içinönlemler alıyoruz. Şu anda bildirilen kolera, tifo gibi bir vakaya rastlanmadı. Salgın ve enfeksiyonun vatandaşlarımızın güvenli suya, hijyenik tuvalete ulaşması ve güvenli gıda tüketimiyle önlenebileceğini biliyoruz. Şebeke suyunun bir an önce tüm ilde sağlanmasına çalışılıyor. Düzenli analizlerle klorlama yapıyoruz. Analizlerde şu ana kadar ciddi bir sorun görülmedi. Çöp toplama ve yaygın kireçleme ve ilaçlama yapıyoruz. Haşere ve kemirgenlere karşı bu şekilde önlem alıyoruz.

Amasya Valisi’nin koordinesinde; su sağlama sorumluluğu Konya Büyükşehir Belediyesi’nde, çöp toplama Gebze Belediye Başkanlığında, Gölcük Belediyesi de ilaçlama yapıyor. Çöp, su ve ilaçlama bu üç belediyenin sorumluluğunda; toplam 38 belediyenin çalışmasıyla yürütülmekte. Bunların arasında İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Denizli gibi belediyeler de var.



SU VERİLMESİ İÇİN ÇALIŞILIYOR

Belediyelerimiz şehirlere su verebilmek için çok aktif bir şekilde çalışıyorlar. Samandağı, Hassa gibi bazı ilçelerde şehiriçi şebekeleri düzeltilerek su verilmeye başlandı. En ağır hasarın olduğu Hatay ve Defne’de ise çöküntü ve ağır hasar yüzde 70 oranında olduğu için su verilmesi zaman alıyor. Çadır kent ve konteyner kentler toplu olduğu için hem sağlık hizmetini vermek hem hijyeni sağlamak daha kolay oluyor.

YENİ SAĞLIK GÖREVLİSİ ATANACAK MI

* Bölgeye yeni sağlık görevlisi ataması yapılacak mı?

Şu an bölgede yaklaşık 140 bin kişiyle sağlık hizmeti veriyoruz. Zaten ilk andan itibaren bölgeye görevlendirmeler yapıldı. 13 bin hekimle sağlık hizmeti veriliyor. 11 ilde yeni ihtiyaç olursa takviye edeceğiz.

Tabii biz de planlamalarımızı ihtiyaca göre yeniden revize ediyoruz.Çadır kentlerle, konteyner kentlerle birlikte yeni yerleşim yerleri oluşuyor. Biz de buralarda daha güçlü sağlık hizmeti verecek şekilde hareket ediyoruz. Şu anda sağlık açısından bir sorun yok. Ama bu olmayacağı anlamına gelmez.Şu anda bir salgın hastalık riski yok ama bu olmayacağı anlamına gelmez. Buna göre çalışmalarımızı sürekli olarak güncelliyoruz.