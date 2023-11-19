Sağanak ve fırtına vurdu! Okullar tatil edildi, cezaevi boşaltıldı, yasak kararı geldi

Zonguldak’ta etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, araçların üzerine beton parçaları ve kiremitler düştü. Ereğli ilçesindeki limanda ise 5 metreyi bulan dalgalar oluştu.

Zonguldak’ta uyarıları yapılan fırtına ve sağanak etkisini gösterdi. Kentte ağaçlar devrilirken, yollarda su birikintileri oluştu. Araçların üstüne, evlerin çatılarından kiremitler ve beton parçaları düştü. Ereğli ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle limanda 5 metreyi bulan dalgalar meydana geldi. Ereğli ilçesinde de bir ağacın araçların üstüne devrildiği an cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Park halindeki bir araç ise çatıdan düşen parçalar nedeniyle hasar gördü.

GEMİ KARAYA OTURDU

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde fırtına nedeniyle sürüklenen yük gemisi, karaya oturdu. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, geminin kaptanı ile iletişim kurdu. Gemide kaç mürettebat olduğu öğrenilemezken, bölgede kurtarma çalışması başlatıldı. Geminin, metrelerce yükselen dalgalar ile sürüklendiği anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Haberin Devamı

EREĞLİ AÇIKLARINDAKİ GEMİ VE 12 KİŞİLİK MÜRETTEBATA ULAŞILAMIYOR



Zonguldak'ın Ereğli İlçesinde şiddetli fırtına nedeniyle liman açığında bekleyen 'Kafkametler' isimli kuru yük gemisinden haber alınamıyor. Türk bandrallı olduğu öğrenilen geminin Rusya'dan geldiği ve 12 mürettebatı olduğu öğrenildi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle gemi ile irtibat kurulamazken, 12 kişinin durumu hakkında bir bilgiye ulaşılamadı.



ZONGULDAK’TA OKULLAR TATİL EDİLDİ



Zonguldak’ta fırtına ve sağanak etkili olurken, valilikten yapılan açıklamada 20 Kasım’da olumsuz hava sebebiyle okulların tatil edildiği duyuruldu. Ereğli ilçesinde 5 metreyi aşan dalgalar ilçe sahiline vurdu. Sahildeki yürüyüş yoluna kadar deniz taşarken, kafelerin bahçelerine dalgalar geldi. Masa ve sandalyeler ile iş yerlerinde hasar oluştu.



DERE TAŞTI



Zonguldak’ta etkili olan sağanak yağış nedeniyle dereler taşma noktasına gelince vatandaşların dere kenarlarına araç park etmeleri yasaklandı.

Meteorolojinin uyarılarının ardından etkili olan sağanak yağış kent merkezini etkisi altına aldı. Sağanak sonrası Acılık, İstasyon ve kent merkezindeki dereler taşma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Öte yandan polis ekipleri derelerin taşma tehlikesi nedeniyle araç park edilmesine izin vermedi.

Haberin Devamı

CEZAEVİ BOŞALTILIYOR

Zonguldak'taki Karadeniz Ereğli K2 Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda su seviyesinin yükselmesi nedeniyle hükümlülerin başka infaz kurumlarına nakledildiğini duyuran Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, paylaşımında "Şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle su seviyesi yükseldiğinden, cezaevinde barındırılan hükümlüleri güvenlik nedeniyle yakın kurumlara naklediyoruz. Düzce T Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na nakledilen 39 hükümlünün şu an için bir güvenlik problemi bulunmamaktadır" dedi.