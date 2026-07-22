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GündemSağanak ve dolu yağışı! Yıldırım 30 koyunu telef etti, dolu çatılara zarar verdi
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Sağanak ve dolu yağışı! Yıldırım 30 koyunu telef etti, dolu çatılara zarar verdi

22.07.2026 - 21:07Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Sağanak ve dolu yağışı! Yıldırım 30 koyunu telef etti, dolu çatılara zarar verdi

Edirne'de etkili olan gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı, bazı köylere zarara yol açarken, yıldırım düşmesi sonucu 30 koyun telef oldu.

Lalapaşa ilçesine bağlı Demirköy köyünde merada bulunan ve altında koyunların bulunduğu ağaca yıldırım isabet etti. Olayda 30 koyun telef oldu.

İpsala ilçesine bağlı Aliçopehlivan köyünde ise etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli dolu nedeniyle tarım arazilerinin yanı sıra bazı ev ve ahırların çatıdaki kaplama levhaları kırıldı.

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