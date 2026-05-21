Sağanak Kırıkkale’de hayatı olumsuz etkiledi, ev ve iş yerlerini su bastı

Haberin Devamı

Kırıkkale’de etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bazı araçlar yolda mahsur kalırken, itfaiye ekipleri araçların kurtarılması için çalışma yaptı. Belediye ekipleri de tıkanan rögar kapaklarını açarak suyun tahliye edilmesini sağladı.

İLGİLİ HABER Düzce'de sağanak taşkına neden oldu ev ve işyerlerini su bastı

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vidanjörlerle su biriken noktalara müdahale ederek yoğun çalışma yürüttü. AFAD ekipleri ise bodrum katlarındaki ev ve garajlarda biriken suyun tahliyesi için çalışma yaptı. Meydana gelen sel nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinde maddi hasar oluştu. Motosikletiyle su birikintisinde mahsur kalan bir sürücünün vatandaş tarafından kurtarıldığı anlar da cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Garajını su basan Muhittin Cisar, "Garaj tamamen suyla doldu. Takviye lazım, şu anda bekliyoruz Valim. İnşallah bir an evvel eski halimize kavuşuruz. İçeride arabalar vardı, onları çıkarttık. Garaj ve diğer alanlar suyla dolu. İş yerinden geldiğimizde burası tamamen dolmuştu. Asansörün alt kısmı da garaja bağlı olduğu için su oraya da doldu. Şu anda ekiplerin gelmesini bekliyoruz" dedi.