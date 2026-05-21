Düzce'de sağanak taşkına neden oldu ev ve işyerlerini su bastı

21.05.2026 - 19:30Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Musa KESKİN/ DÜZCE, (DHA)

Düzce’nin Akçakoca ve Cumayeri ilçelerinde etkili olan sağanak yağış sonrası taşkın meydana geldi, ev ve işyerlerini su bastı.

Kentte sabah saatlerinden zaman zaman sağanak şeklinde devam eden yağış, gün boyunca etkisini sürdürdü. Sağanak, Akçakoca ilçe merkezinde su taşkınlarına neden oldu.

Yağış nedeni ile Akçakoca Merkez Camisi’nin altındaki dükkanları su bastı. Cumayeri ilçesinde de sağanak ile birlikte Melen Çayı’nın debisi yükseldi. Dokuzdeğirmen, Akpınar, Yenitepe, Subaşı, Mısırlık ve Avlayan köylerinde etkili olan yağış nedeniyle su taşkınları yaşandı. Burada da bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Belediye ve İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.

