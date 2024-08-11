Sağanak hayatı olumsuz etkiledi! Yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı

Kentte saat 16.00 sıralarında başlayan sağanak, birçok noktada su baskınlarına neden oldu. Kent merkezinde yağmur sularıyla dolan alt geçitler trafiğe kapatılırken, göle dönen caddelerde sürücüler araçlar ile ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçlar, yollarda mahsur kaldı. Yağmura sokakta yakalanan bazı vatandaşlar ayakkabılarını çıkarıp, paçalarını yukarı çekerek yürüdü. Kent merkezindeki esnaf iş yerlerine su dolmaması için ellerinde süpürgelerle temizlik yaparken, dükkanı su ile dolanlar kovalarla tahliye çalışması yaptı. Belediye ekipleri de tıkanan mazgalları açmak için çalışma yürütüyor.

ORDU

Altınordu ilçesinde aralıklarla devam eden sağanak, kısa sürede şiddetini artırdı. Sağanak nedeniyle ilçe merkezindeki bazı yol ve caddelerde su birikintileri oluştu. Çok sayıda iş yeri ve evin bodrum katını su bastı. Karadeniz Sahil Yolu ve Ordu-Mesudiye-Sivas Yolu’nun Altınordu ilçesinden geçen Zübeyde Hanım Caddesi’nde sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte zorluk yaşadı. Su seviyesinin artmasıyla yol, kısa süreli olarak ulaşıma kapandı. Suyun çekilmesinin ardından yol, yeniden trafiğe açıldı. Altınordu’daki Orkent Sitesi’nin bahçesi ise suyla doldu. Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Altınordu Belediyesi’ne bağlı ekiplerin bölgede tahliye çalışması devam ediyor.

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İlçedeki durumla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, "Etkisini artırarak devam eden sağanağın meydana getirdiği olumsuzlukları ortadan kaldırmak adına ekiplerimiz ilk andan itibaren saha çalışmalarını sürdürüyor. Taşkın yaşanabilecek olası noktalarda mazgal temizliği devam ederken su baskını yaşanan noktalara müdahale ediliyor. Aşırı yağışlardan olumsuz etkilenen hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.

Öte yandan, fındık üreticileri ve gündelik işçiler de sağanağa yakalandı. Üreticilerden bazıları yağıştan korunmak için bahçede şemsiye açarken, çok sayıda fındık bahçesinin zemininde de hasar oluştu.

Perşembe ilçesinde ise Efirli Deresi’nin debisi yükseldi. Yükselen su seviyesi bölgede yaşayanları tedirgin etti

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