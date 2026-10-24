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Düzce için yeni karar: Kapatılacak

24.10.2026 - 15:46Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Düzce için yeni karar: Kapatılacak

Düzce Belediyesi tarafından Darıcı Mahallesi Gazhane Caddesi’nde yürütülen asfalt çalışmalarının ilk etabı başladı. Beyköy Kavşağı ile Karadeniz Cami arasındaki 600 metrelik yol, çalışmalar nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatıldı.

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Düzce Belediyesi, kent genelinde sürdürdüğü yol bakım ve yenileme çalışmaları kapsamında Darıcı Mahallesi Gazhane Caddesi’nde asfalt çalışmalarına başladı. Çalışmaların ilk etabında Beyköy Kavşağı ile Karadeniz Cami arasında kalan 600 metrelik yol geçici olarak araç trafiğine kapatıldı.

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Asfalt çalışmaları süresince sürücülerin mağduriyet yaşamamaları için alternatif güzergahları kullanmaları istendi. Düzce Belediyesi, sürücülerin trafik işaret ve yönlendirmelerine dikkat etmelerini önemle hatırlattı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yolun yeniden trafiğe açılması bekleniyor.

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