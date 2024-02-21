Şaban ayı ikinci on gün zikri! Şaban ayının ikinci 10 gününde çekilecek tesbihler neler? Şaban ayının ikinci 10 gün tesbihi ve zikirleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2023 dini takvimler listesinde yer alan bilgiye göre, bu yıl Şaban ayı 10 Şubat 2024 Cumartesi günü başladı. Şaban ayının 15'inci gecesine denk gelen 24 Şubat 2024 Berat Kandili, her yıl olduğu gibi bu yıl da Müslümanlar tarafından dualar ve ibadetlerle idrak edilecek. Şaban ayının ikinci on günü idrak edilecek. İşte Şaban ayının ikinci 10 gün tesbihi ve zikirleri…

ŞABAN AYINDA ÇEKİLECEK TESBİHLER VE ZİKİRLER

Şaban ayının 1. günü ile 10. günü çekilecek tesbih: Ya Latif Celle Şanühü

Şaban ayının 11. günü ile 20. günü çekilecek tesbih: ya Rezzak Celle Şanühü

Şaban ayının 21. günü ile 30. günü çekilecek tesbihi: ya Aziz Celle Şanühü

1. günü ile 20. günü arası her gün günde: 100 kere ya Rezzak Celle Şanühü

1. günü ile 30. günü arası her gün günde: 100 kere ya Aziz Celle Şanühü Allahümme barik lena fi Şaban. Ve belliğna Ramazan.

Ayrıca Şaban ayının ilk 10 gününde: 100 defa "Ya Latîf"

Şaban ayının ikinci 10 gününde: 100 defa "Ya Azîz"

Şaban ayının üçüncü 10 gününde: 100 defa "Ya Rezzâg" tesbihlerinin çekilmesinin sevabı büyüktür.

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ŞABAN AYININ İKİNCİ 10 GÜNÜNDE

Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur’ân.

100 kere: Subhânallâhi’r-Razzâk Celle şanüh.