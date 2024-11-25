Saadet Partisi Genel Başkanlığı’na seçilen Mahmut Arıkan kimdir?

Saadet Partisi'nin 9. Olağan Büyük Kongresi, partinin geleceği ve yeni liderin kim olacağı konusunda büyük öneme sahipti. Kongreye katılan delegeler, partinin önündeki dönemin liderini belirlemek için oy kullandı. Sekiz yıl boyunca Saadet Partisi'ne liderlik eden Temel Karamollaoğlu, sağlık sorunları nedeniyle adaylık sürecinden çekildi. Bu durum, partinin geleceği için önemli bir değişim sürecini başlatmış oldu.

Kongrede genel başkanlık için Mahmut Arıkan ile Birol Aydın arasında kıyasıya bir yarış yaşandı. Teşkilat Başkanı ve Kayseri Milletvekili olan Mahmut Arıkan, delegelerden büyük destek aldı ve 823 oy alarak Saadet Partisi Genel Başkanlığı'na seçildi.

MAHMUT ARIKAN KİMDİR?

Mahmut Arıkan, 1977 yılında Kayseri’de dünyaya geldi. Erciyes Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olan Arıkan, üniversite yıllarında Milli Gençlik Vakfı’nda okul başkanlığı yaparak siyasete adım attı. Saadet Partisi’nin kuruluşundan itibaren, partinin çeşitli kademelerinde görevler üstlendi. Gençlik Kolları Başkanlığı, İlçe Başkanlığı ve İl Başkanlığı gibi önemli görevlerde bulunan Mahmut Arıkan, partisinin teşkilat yapısında her zaman ön plana çıktı.

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Sivil toplum alanında da aktif bir isim olan Mahmut Arıkan, MÜSİAD, ASKON, İMO, Cansuyu ve AGD gibi birçok sivil toplum kuruluşunda görev alarak toplumun farklı kesimlerinde rol üstlendi. 2019 Yerel Seçimlerinde Saadet Partisi’nin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Mahmut Arıkan, %2.76’lık bir oy oranıyla seçimlere katıldı. Mahmut Aynı yıl partisi tarafından Genel Başkan Yardımcılığı'na getirilen Arıkan, 2023 Genel Seçimlerinde Kayseri'den Milletvekili seçildi.

Mahmut Arıkan, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevini 2019 yılından itibaren sürdürdü. 2024 yerel seçimlerinde Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak %5,66 oranında oy aldı. Ağustos 2024’te ise Saadet Partisi Genel Başkan Vekili olarak atanan Mahmut Arıkan, parti içindeki deneyimini genel başkanlık görevine taşımaya hazırlanıyor.