Rusya'daki saldırıya Türkiye'den peş peşe kınama mesajları

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov’la akşam saatlerinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Fidan’ın, Moskova'daki terör saldırısını kınadığı, Rusya halkına ve hükümetine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve tüm Türk halkının başsağlığı dileklerini ilettiği öğrenildi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

Dışişleri Bakanlığı, resmi internet sitesinden şu açıklamayı yaptı:

"Moskova’daki bir konser salonuna bu akşam (22 Mart) düzenlenen saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Masum sivilleri hedef alan bu menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Rus halkına ve Rusya Hükümetine en derin taziyelerimizi sunuyoruz."

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, X hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Rusya'nın başkenti Moskova'da bir konser salonunda sivilleri hedef alan terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Ölenlerin ailelerine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Rus halkının acısını paylaşıyoruz..."

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Moskova'da masum sivilleri hedef alan menfur terör saldırısını şiddetle kınıyor, Rusya Hükümetine ve Rus Halkına taziyelerimi iletiyorum."

ADALET BAKANI TUNÇ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Rusya’da düzenlenen terör saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir konser salonuna düzenlenen silahlı saldırıyı kınıyor ve lanetliyorum. Dünyanın neresinde olursa olsun sivilleri hedef alan saldırılar asla kabul edilemez. Tüm ülkeler, masum insanların hayatını kaybetmesine neden olan insanlık suçu terör olaylarına karşı ortak tavır almalı ve birlikte hareket etmelidir. Saldırı nedeniyle hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Rus halkına taziyelerimi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyorum."