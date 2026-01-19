Rus yönetmen çekim için Türkiye'den o şehri seçti! Dünyaca ünlü aktör de yer alıyor

Haberin Devamı

Amasra, çekimleri bu yıl başlayacak olan bir Rus filmine konu olacak. Yapımcısı Yana Shmaylova Yönetmeni Ivan Sosnin olan filmin çekimleri Amasra'da ve İstanbul'da gerçekleşecek. İstanbul ve Amasra Limanı arasında geçecek olan filmde bir çiftin Amasra'ya gitme macerası anlatılacak. Senaryoya göre İstanbul Limanı'ndan Astoria Grande gemisi ile tatile çıkmak isteyen çiftlerden biri geminin kalkış saatini kaçırır. Sevgilisinin bindiği gemiye yetişmeyen adam, İstanbul'da bir çiftçiye ait eski bir araba ile Amasra'ya gelmek üzere yola çıkar. Ivan Sosnin'in yönetmenliğindeki filmde Anton Smetanın Proje Yöneticiliği görevini üstlenecek. Kastta, Dop Ivan Solomatın gibi Rusya'nın ünlü aktörleri ile beraber Türk oyuncular da yer alacak.

İstanbul ve Amasra'da çekimlerinin yapılacağı öğrenilen film için Amasra'da incelemeler yapıldı. Rus film ekibi Bartın'ın Amasra ilçesine gelerek Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı ve Amasra Kültür Turizm Derneği ile görüştü. İlçede öne çıkan Büyük ve Küçük Liman, Ağlayan Ağaç ve Kemere Köprüsü'nü incelediler.

Filmin çekimlerinin ise Mart ayında başlayacağı öğrenildi.