Rus medyasından Beşar Esad'ın uçağının düştüğü iddiası: Tuhaf hareketler yaptı, radardan kayboldu

Suriye'de bir devrin kapanmasının ardından Devlet Başkanı Beşar Esad'ın ülkeyi terk ettiği ileri sürüldü. Şam-Lazkiye arasında yapılan bir uçuş sosyal medyada çeşitli iddiaları gündeme getirdi.

AA'nın haberine göre internetteki uçuş takip sitelerinde, Şam'daki havalimanından kalktıktan sonra en son Humus'un batısında görülen ancak sonra izi kaybolan uçağın Esad'ı taşıdığı iddia edildi.

UÇAK RADARDAN KAYBOLDU

Milliyet'te yer alan habere göre, Rus medyası Beşar Esad'i taşıdığı iddia edilen uçağın Şam'dan kalktıktan sonra Humus şehri bölgesinde radardan kaybolduğunu iddia etti.

Beşar Esad'ın içinde bulunduğu uçağın Tartus bölgesine hızla alçalmaya başladığını yazdı.

RUS BASINI 24 КАНАЛ : UÇAĞIN OLDUĞU YERDE GÜÇLÜ BİR PATLAMA YAŞANDI

Yerel basına göre orada güçlü bir patlama yaşandı. Basın uçağın vurulma ihtimali göz ardı edilemez dedi. Acil iniş olabileceğini veya pilotun sensörleri kapatabileceğini öne sürdü.

UÇAK TUHAF HAREKETLER YAPTI

Muhaliflerin eline geçen Humus'un üstünden geçen uçağın, Humus'un kuzey batısında uçağın radardan kaybolmadan önce 1600 fit yüksekliğe kadar alçaldığı ve "olağandışı hareketler" yaptığı yansıdı. İrtifa kaybeden uçağın, Humus'un batısında izi kaybedildi.

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ESAD NEREDE?

CNN TÜRK canlı yayınında Tunç Arslanalp'e açıklamalarda bulunan gazeteci Bekir Atacan, Esad'ın kaçışıyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu;

Sabaha doğru saat 04.20'de Beşar Esad özel bir savaş uçağıyla Şam'dan ayrılıyor. Humus üzerinde bir bakış var. Humus ile Lazkiye arasından Tarsun'taki bir bölgede görüntü var. Acaba oraya mı gitti, yoksa Tarsus Rus Deniz Üssü'ne mi indi? Şu an aldığımız bilgilere göre Lazkiye'de olmadığı kesin. O üslerden birisini kullanıp yurt dışına gittiği hemen hemen kesin gibi. İddia bu şekilde. Söylenenleri söylüyorum.

Hapishaneler Şam'ın civarında, ilçelerinde 20-25 civarında cezaevi vardır. İddiaya göre daha önce birkaç af çıkardığı için Esad, (siyasi suçlular hariç hemen hemen hepsi zamanla bırakılmış) Şu anda cezaevlerinin yüzde 99'u siyasi suçlulardır. Aralarında 20, 30, 40, 42 sene olanlar vardır.

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Birçok cezaevini şu anda tahliye ettiler. Unutmayalım ki; bir de orada istihbarata ait cezaevleri var. İstihbarata ait olan binalar cezaevidir. Oralarda ilgili bilgiye henüz ulaşamadık.