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Rumlardan skandal tatbikat! Lazaros Mavros detayı dikkat çekti

Rum Milli Muhafız Ordusu'nun askeri tatbikatında bir skandala imza atıldı. Güney Kıbrıs’taki tatbikata 'Lazaros Mavros' ismi ise dikkatlerden kaçmadı.

18.06.2022 - 15:54 |
Rumlardan skandal tatbikat! Lazaros Mavros detayı dikkat çekti

Kıbrıs adasında Rumlar, önce Papazlara atış talimi yaptırdı. Bununla da kalmayıp Güney Lefkoşa ve Limasol şehirlerinde terör örgütü PKK ve elebaşı Abdullah Öcalan’a destek eylemleri başlattı.

GÜNEY KIBRIS'TAN BİR SKANDAL DAHA

TRT Haber'den Sefa Karahasan'ın haberine göre; Güney Kıbrıs’ta 6-10 Haziran tarihleri arasında yapılan askeri tatbikatta ise bir skandala daha imza atıldı. Tatbikata, Rum gazeteci ve PKK destekçisi Lazaros Mavros da katıldı.

Rum milli muhafız ordusunun internet sitesinde yer alan fotoğraflarda eli silahlı şekilde duran Mavros, Türkiye kamuoyunun da yakından tanıdığı bir isim.

Rumlardan skandal tatbikat Lazaros Mavros detayı dikkat çekti

LAZAROS MAVROS KİMDİR?

Mavros, terörist başı Abdullah Öcalan’ın, yakalanmadan önce kullandığı Rum pasaportunun sahibi.

Sahte pasaport Rum gazeteci adına düzenlenmiş, üzerine Öcalan'ın fotoğrafı eklenmişti. Terör örgütü liderinin Rum pasaportuyla saklanıyor olması Türkiye’nin büyük tepkisini çekmişti.

TERÖRE VERDİKLERİ DESTEK BİR KEZ DAHA ORTAYA ÇIKTI

Son dönemde provokasyonlarını arttıran Rumların PKK destekçilerine askeri tatbikatta yer vermesi, teröre verdikleri desteği bir kez daha gözler önüne serdi.

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