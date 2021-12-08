RTÃœK'ten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ãœst Kurul'un 'haberlerdeki ÅŸiddet' ana gÃ¼ndemi ile toplandÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Fiziksel, duygusal ve cinsel ÅŸiddet gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerini sÄ±kÃ§a kullanan haber programlarÄ±na iliÅŸkin bazÄ± kararlar alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ÅŸu ifadelere yer verildi:



"Haberlerde yer alan ÅŸiddet ve istismar gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerinin rahatsÄ±z edici boyutlara ulaÅŸmasÄ±ndan yola Ã§Ä±kan Ãœst Kurul, haber programlarÄ±na yÃ¶nelik denetim faaliyetlerini daha da artÄ±rma kararÄ± aldÄ±.Â RTÃœK, son toplantÄ±sÄ±nda TGRT Haberin 'GÃ¼ndem Ã–zel'Â programÄ±na odaklandÄ±. ProgramÄ±n 5 gÃ¼nlÃ¼k yayÄ±nÄ±nÄ± mercek altÄ±na alan RTÃœK, ÅŸiddeti teÅŸvik edici veya kanÄ±ksatÄ±cÄ± pek Ã§ok habere rastladÄ±.Â Åžiddet ve korku uyandÄ±rÄ±cÄ± unsurlarÄ±n yoÄŸun olarak kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 'Esenyurt'ta Meydan Muharebesi', 'Eli KanlÄ± Soyguncu YaptÄ±klarÄ±nÄ± Ä°tiraf Etti', 'Ä°lacÄ±n MarkasÄ±nÄ± BeÄŸenmedi Doktoru Darbetti', 'Trafikte TartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± KiÅŸiye BÄ±Ã§ak Ã‡ekti', 'Nusaybin'de SilahlÄ± SopalÄ± Kavga:1 YaralÄ±', 'Kaput Ãœzerinde SÃ¼rÃ¼kledi 5 Ay Hapis Yatacak', 'Ferdi Ã–zbeÄŸen'in YeÄŸeni Kavgada Ã–ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼', 'Sokak OrtasÄ±nda BÃ¶yle Ã‡atÄ±ÅŸtÄ±lar', 'BaltalÄ± SaldÄ±rÄ±ya 14 YÄ±l 8 Ay Hapis Ä°stendi', 'Suriyelilerin KavgasÄ±nÄ± Suriyeli Kaydetti', 'Dar Sokakta HÄ±z Denemesi 1 KiÅŸi YaralÄ±', 'Otomobilin AltÄ±nda KalÄ±yordu', 'MÃ¼lteciler Gecekondu YaktÄ±', '2 KiÅŸinin Ã–ldÃ¼ÄŸÃ¼ KavganÄ±n GÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri', 'Kuryeyi Darpedip BÄ±Ã§akladÄ±lar', '9 KiÅŸi AsÄ±larak Ä°nfaz Edildi', 'EÅŸi Darbetti Ã–fkesini Arabadan Ã‡Ä±kardÄ±', 'Tacizciye Meydan DayaÄŸÄ± AtÄ±ldÄ±'Â baÅŸlÄ±klÄ± haberlerin izleyicilerin ruh halinde sarsÄ±ntÄ±lara yol aÃ§abileceÄŸini belirleyen Ãœst Kurul, TGRT Haber'e idari para cezasÄ± yaptÄ±rÄ±mÄ± uyguladÄ±."



AÃ§Ä±klamada,Â Ãœst Kurul'unÂ artÄ±k bu konuda kurulan Ã¶zel ekibin raporlamalarÄ± sonucunda ana haberlerde ÅŸiddetin dozunu kaÃ§Ä±ran kuruluÅŸlara aÄŸÄ±r yaptÄ±rÄ±mlar uygulayacaÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.Â



ARGO CEZASI



Radyo yayÄ±nlarÄ±nÄ±n da Ãœst Kurul'un gÃ¼ndeminde olduÄŸu aktarÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "RTÃœK, radyo yayÄ±nlarÄ±nÄ± da inceledi. METRO FM'in 'Aragaz'Â programÄ± hakkÄ±nda hazÄ±rlanan dosyayÄ± mÃ¼zakere eden Ãœst Kurul, izleme uzmanÄ±nÄ±n rapordaki yaptÄ±rÄ±m gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ teyit etti. Programda geÃ§en argo ve kÃ¼fÃ¼r ifadelerinin bazÄ±larÄ±nÄ±n biplenmeden yayÄ±nlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit eden RTÃœK, yayÄ±ncÄ± kuruluÅŸa idari para cezasÄ± verdi.



FM TV'YE Ä°DARÄ° PARA CEZASI VERÄ°LDÄ°



Ãœst Kurul, FM TV'de yayÄ±nlananÂ 'Sosyal Alem'Â isimli program ile ilgili de raporlama yaptÄ±.Â 'Sosyal Alem'Â isimli programÄ± izleyen RTÃœK Ãœyeleri, yayÄ±nda Murat Bayaral'Ä±n 'BÃ¼tÃ¼n terÃ¶ristler Ã¼niversiteden Ã§Ä±kÄ±yor', 'Ahlak diye bir ÅŸey yok, ana baba saygÄ±sÄ±, vatan sevgisi hiÃ§bir ÅŸey kalmadÄ±. Neden bÃ¶yle oluyor? Biz bu Ã§ocuklara milli eÄŸitim veriyoruz.', 'Besmelesiz... okunan her eÄŸitimin, ilmin sonu kesiktir, bereketsizdir. HiÃ§bir iÅŸe yaramaz, Ã§Ã¶ptÃ¼r o. Orada yetiÅŸen adam da Ã§Ã¶ptÃ¼r.', 'Bu kadar pisliÄŸin eÄŸitildiÄŸi, bu kadar putÃ§ulukla eÄŸitilen, bu kadar ahlaksÄ±zca eÄŸitilen Ã§ocuklarÄ±mÄ±z', 'Akademisyenlerine bak din dÃ¼ÅŸmanÄ±, devlet dÃ¼ÅŸmanÄ±, millet dÃ¼ÅŸmanÄ±. BÃ¼rokratlarÄ±na bak hepsi aynÄ±', 'Bu eÄŸitimden Ã§Ä±kan hakim ne olacak ki ya. Bilmem neyin vatanseverliÄŸi, bilmem neyin put severliÄŸi bunlarla yetiÅŸen adamdan ne olur ya.'Â ÅŸeklindeki ifadelerini gÃ¶rdÃ¼. SÃ¶z konusu ifadelerin eleÅŸtiri sÄ±nÄ±rlarÄ± Ã¶tesinde kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ± ve iftira niteliÄŸinde olduÄŸuna kanaat getiren Ãœst Kurul, 6112 sayÄ±lÄ± Kanun'daki yayÄ±ncÄ±lÄ±k ilkelerini ihlal eden FM TV'ye idari para cezasÄ± mÃ¼eyyidesi uyguladÄ±" denildi.



Ä°nternet Ã¼zerinden yayÄ±ncÄ±lÄ±k yapan lisanssÄ±z kuruluÅŸlarÄ±n da toplantÄ±da ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtilen aÃ§Ä±klamada, "RTÃœK, internet ortamÄ±ndan yayÄ±n lisansÄ± almadan yayÄ±n yapan 17 farklÄ± kuruluÅŸun URL'sini tespit ederek, ilgili yayÄ±ncÄ±lara 72 sat sÃ¼re verdi. Bu alanda yayÄ±n faaliyeti yÃ¼rÃ¼ten kuruluÅŸlarÄ±n yasada belirtilen sÃ¼rede lisans baÅŸvurusu yapmamalarÄ± halinde haklarÄ±nda eriÅŸim engeli sÃ¼reci baÅŸlatÄ±lacak" ifadelerine yer verildi.

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