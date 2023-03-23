RTÜK Başkanı Şahin: Çabalarınız boşuna, bizi sindiremezsiniz

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından kurumu hedef gösterenlere tepki göstererek, "Ekranlarında görevini 6112 sayılı kanuna göre yerine getiren Üst Kurulumuzu bilinçli bir şekilde hedef gösteren medya kuruluşlarına; RTÜK’ü ve üyelerimizi tehdit eden kibirli, halktan uzak siyasetçilere; teröre ve teröristlere destek veren sözde özgürlük savunucularına; siyasi ikbal ve menfaatleri için bile bile yalana ortak olup Üst Kurulumuza her türlü iftirayı atmaktan çekinmeyen müfterilere pabuç bırakmayacağız." dedi.

Şahin, "Çabalarınız boşuna. Bizi sindiremezsiniz. Sonuna kadar kararlıyız. Görevimizi Anayasa ve Kanundan aldığımız yetkilerle daha büyük bir şevkle, heyecanla ve gururla yapmaya devam edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.