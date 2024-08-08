Roblox'un erişim yasağının gerekçesi ortaya çıktı!

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu 1 Ağustos tarihinde Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'ne Roblox isimli oyun platformu için erişimin engellenmesi talebinde bulundu. Savcılık siteye ait 5 bağlantı uzantısına da talebinde yer vererek, "URL adreslerinin çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması" ifadelerini kullandı. Talebi değerlendiren Adana 6. Sulh Ceza Hakimligi aynı gün erişimin engellenmesine karar verdi.

Ancak yaşanılan teknik bir aksaklık sebebiyle karar erişimin engellenmesi 7 Ağustos tarihinde gerçekleşti. Hakimlik erişimin engellenmesi kararına gerekçe olarak ise, 'Açık kaynak araştırma raporu, ve oyun platformuna ilişkin ekran görüntüleri talebin usul ve yasaya uygun olduğu değerlendirilmiştir' ifadelerini kullandı.

BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, oyun platformu Roblox'un Türkiye'de erişime kapatılmasıyla ilgili, "Unutulmamalıdır ki Türkiye Cumhuriyeti, bir hukuk devletidir. Devletimiz, Anayasamıza göre çocuklarımızın korunmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür." ifadesini kullandı.

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Tunç, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması sebebiyle Roblox isimli oyun platformuna ve uygulama marketlerindeki linklerine, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun"da belirtilen hususlar çerçevesinde Adana 6. Sulh Ceza Hakimliğince erişim engeli getirildiğini hatırlattı.