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Rize'de yıldırımın vurduğu bölgede hasar oluştu

Rize'de etkili olan sağanak sırasında yıldırım isabet eden ağacın yakınındaki ev zarar gördü.

01.10.2024 - 16:09 | | AA
Rize'de yıldırımın vurduğu bölgede hasar oluştu

Merkeze bağlı Pazarköy köyü Kartaltepe Mahallesi'ndeki mezarlıkta bulunan bir çam ağacına, sağanak sırasında yıldırım isabet etti.

Ağacın yarıldığı olayda, mezarlık yanında bulunan Ahmet ve eşi Fatmagül Özsarı'ya ait ev hasar gördü.

Ev sahibi Ahmet Özsarı, gazetecilere, sabah saatlerinde gök gürültülü yağışın etkili olduğunu söyledi.

Bu sırada patlamaya benzer bir gürültü olduğunu belirten Özsarı, "Evin içine sanki bomba düştü sandık. Sonra dışarıdaki çam ağacına yıldırım düştüğünü anladık. Evde fazla hasar yok ama yıldırım evin girişindeki lambayı düşürdü. İşe gitmek için kalktığımızda dehşet anını yaşadık. O anların tarifi pek mümkün olmuyor." diye konuştu.

Fatmagül Özsarı ise yıldırım sırasında kızını sakinleştirmeye çalıştığını ifade ederek, "Eşim sonradan kapıyı açınca girişin lambasının düştüğünü ve dışardaki çam ağacının parçalanıp her yere saçıldığını fark etti." dedi.

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