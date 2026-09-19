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Rize’de yağmur sonrası felaket: Yollar göle döndü, araçlar su içinde kaldı

19.09.2026 - 10:29Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Mehmet Can PEÇE-Cevahir TOPALOĞLU/RİZE, (DHA)

Rize’de yağmur sonrası felaket: Yollar göle döndü, araçlar su içinde kaldı

Doğu Karadeniz’de sağanak Rize’nin sahil kesimlerindeki ilçelerinde sel, taşkın ve heyelanlara neden oldu. Metrekareye 100 kilogramı aşkın yağışın düşmesiyle İyidere ilçesinde menfezler tıkanınca, cadde ve yollar göle döndü, araçlar su içinde kaldı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ‘sarı kodlu’ kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış uyarısının bulunduğu Doğu Karadeniz’de dün etkili olup gece boyu süren yağışlar, Trabzon ve Rize’de hayatı olumsuz etkiledi.

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Şiddetli yağış Rize’nin sahil kesimindeki ilçelerinde etkili oldu. Metrekareye 100 kilogramı aşkın yağışın düşmesiyle İyidere ilçesinde menfezler tıkanınca, cadde ve yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü. Sağanak nedeniyle ilçeden geçen Karadeniz Sahil Yolu da nasibini aldı. Su birikintileri oluşan kara yolunda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Rize’de yağmur sonrası felaket: Yollar göle döndü, araçlar su içinde kaldı

İyidere ve Pazar ilçe merkezlerinde debisi ve su seviyesi artan derelerde taşkınlar meydana geldi. Park halindeki pek çok araç su içinde kalırken, bazı ev ile iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı. Kentin yükseklerinde çay tarımı yapılan arazilere yakın bölgelerde de irili ufaklı heyelanlar meydana geldi. Selin verdiği hasar havadan görüntülenirken, alt ve üst yapıda hasara yol açan selin ardından, belediye, özel idare, DSİ ile Karayolları ekipleri, iş makineleri destekli temizlik ve su tahliye çalışması başlattı.

Rize’de yağmur sonrası felaket: Yollar göle döndü, araçlar su içinde kaldı

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