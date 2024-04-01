Rize’de seçimleri resmi olmayan sonuçlara göre AK Partili Metin kazandı

Rize’de, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlarına göre, AK Parti’li Rahmi Metin, yeniden belediye başkanı seçildi. İlçelerde ise AK Parti’li 7, CHP’li 3 aday seçimi önde tamamlarken, MHP ise 1 belediye başkanlığı kazandı. İyidere’de AK Parti’li Saffet Mete, Derepazarı’nda AK Parti’li Şaban Kalça, Kalkandere’de AK Parti’li Mehmet Yılmaz, İkizdere’de AK Parti’li Abdi Ekşi, Güneysu’da AK Parti’li Rıfat Özer, Hemşin’de AK Parti’li Halim Kazım Bekar, Çamlıhemşin’de AK Parti’li Ömer Altun seçimi önde tamamlarken, Pazar’da CHP’li Neşet Çakır, Ardeşen’de CHP’li Enver Atagün, Fındıklı’da CHP’li Ercüment Şahin Çervatoğlu, Çayeli'de ise MHP’li İsmail Hakkı Çiftçi seçimin galibi oldu.

RAHMİ METİN

Rahmi Metin, 1969'da Rize'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Rize'de tamamlayan Metin, Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun olduktan sonra Erciyes Üniversitesi'nde siyaset felsefesi alanında yüksek lisans yaptı. Felsefe grubu öğretmenliği yapan Metin, 2004 Mahalli İdareler Seçiminde AK Parti'den İl Genel Meclis Üyesi seçildi ve İl Genel Meclisi Başkanlığı görevini yürüttü. Çaykur Rizespor'da görev alarak spor alanında çalışmalar yürüten Metin, aynı zamanda Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı Kurucu üyesi ve Denetleme Kurulu'nda üye olarak görev yapıyor. Metin, evli ve 4 çocuk babasıdır.

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