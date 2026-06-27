Rize’de denizde çıkan hortum korku yarattı
27.06.2026 - 20:36Güncellenme Tarihi:
Rize’nin Ardeşen ilçesinde etkili olan sağanak sonrası Karadeniz açıklarında hortum oluştu. Yaklaşık 5 dakika süren hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarda bulunduğu Rize'de, sağanak yağış kent genelinde sabahın erken saatlerinde etkisini gösterdi. Rüzgarla birlikte etkisini artıran yağış sırasında, Ardeşen ilçesinde kıyıya yakın bir noktada hortum meydana geldi.
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Karadeniz açıklarında, kıyıya yaklaşık 100 metre kadar yaklaşan hortum, 5 dakika sürdü. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.